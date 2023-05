Quand est-il préférable de (ne pas) parler de son salaire à ses collègues ?

Le bon moment

Avant d'entamer la conversation sur votre salaire, réfléchissez bien à la question de savoir si vous en parlerez ou non, et avec qui. Le moment est également important. Voulez-vous par exemple savoir si votre salaire sur votre nouveau lieu de travail se situe dans la moyenne ou non ? Il est dès lors préférable de poser la question quand vous venez tout juste de commencer à travailler dans l'entreprise.

Bien que tout le monde n'apprécie pas forcément la curiosité d'un nouvel arrivant, cela vous permettra d'acquérir des connaissances précieuses. Vous êtes encore en bas de l'échelle et gagnerez donc probablement moins que les autres, mais vous saurez à peu près ce à quoi vous attendre dans les années à venir.

L'expertise paie

Si vous travaillez dans une entreprise depuis un certain temps et que vous faites partie des membres les plus expérimentés de l'équipe, il est préférable de ne pas parler de votre salaire.

Les collègues expérimentés bénéficient souvent d'un package salarial plus attractif, comprenant une voiture de société ou d'autres avantages extralégaux . De plus, votre salaire ne donne pas toujours une image réelle de la situation. Vous risquez de rendre les membres de votre équipe jaloux ou que ceux-ci fassent part de leur mécontentement à leurs supérieurs, alors que vous avez simplement mérité vos galons.

Nouvelle embauche

Si votre employeur s'est donné beaucoup de mal pour trouver un nouvel employé, vous pouvez vous attendre à ce qu'il reçoive un salaire raisonnable. Après tout, la perle rare est rémunérée en fonction de ses connaissances, de son expérience et de ses compétences, et il ne veut absolument pas la perdre.

Dans ce cas, il est effectivement intéressant de sonder la rémunération de votre nouveau collègue. Cela vous donnera la possibilité de négocier une augmentation de salaire à long terme. Votre employeur n'a probablement pas envie de vous perdre non plus.

Défier l'écart salarial

Ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Souhaitez-vous vérifier si votre entreprise agit de manière équitable dans ce domaine ? Une conversation à ce sujet sera probablement très utile. Après tout, chaque membre de votre équipe veut travailler moyennant une rémunération équitable pour tous. Grâce à vos connaissances partagées, vous pouvez facilement vous adresser à la direction et demander des améliorations. Cela favorise également l'esprit d'équipe.

Ne pas se prendre la tête

La devise générale ? Soyez prudent. Tous les collègues ne seront pas prêts à vous révéler leur salaire mensuel. Et vous non plus. Une fois que vous aurez établi une bonne relation avec quelqu'un, les conversations au sujet de l'argent viendront probablement naturellement.

Quoi qu'il advienne, assurez-vous que votre situation financière ne soit pas connue de tous, car il se peut également que des personnes de votre entourage souhaitent utiliser ces informations à leur avantage ou les transmettre à d'autres personnes. Si vous préférez faire vos propres recherches, consultez les grilles salariales de votre secteur en ligne ou utilisez le Baromètre des salaires Jobat.

