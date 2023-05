Parler de votre évolution ? 5 conseils

Vous voulez faire comprendre à votre supérieur que vous aimeriez vous perfectionner ? Parfait ! Mais les choses ne bougeront que si vous pouvez également mettre une proposition concrète sur la table. Utilisez ces points comme un fil conducteur pour réfléchir à l'avance à vos ambitions :

· Quels objectifs voulez-vous atteindre et pourquoi ?

· Quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre à cet effet ?

· Quel délai avez-vous en tête ?

· Quel investissement êtes-vous prêt à faire (p. ex. nombre d'heures d'apprentissage) ?

· Comment allez-vous démontrer que vous avez atteint vos objectifs ?

2. Posez la question à votre supérieur

Demandez à votre supérieur comment il perçoit votre évolution. Il est possible qu’un autre rôle vous soit proposé à terme et que vous ayez besoin d'affiner certaines compétences pour y accéder.

Même si ce n’est pas le cas, de nouvelles compétences peuvent vous être plus que précieuses. Notre monde du travail évolue si rapidement que même votre emploi actuel requiert souvent d’autres compétences. Attirez l’attention de votre supérieur sur la question et évoquez votre projet de développement (conseil n°1).

3. Soulignez l’intérêt pour votre entreprise

Il va de soi que votre équipe et votre organisation voudront eux aussi récolter les fruits de votre évolution. Démontrez donc que votre plan de développement répondra à un ou plusieurs de leurs besoins concrets.

Donnez donc des exemples concrets de gains de productivité ou d'efficacité, ou une autre valeur ajoutée pour votre organisation. Ou, à l'inverse, évoquez les opportunités que votre employeur pourrait manquer si vous n'acquérez pas ces compétences.

Un exemple : vous êtes un as du reporting, mais vous avez du mal à transposer vos conclusions dans des slides de PowerPoint. Après une formation aux fondamentaux de PowerPoint, vous vous sentirez beaucoup plus à l’aise. De plus, vous pourrez représenter l'expertise de votre organisation de manière beaucoup plus convaincante.

4. Convenez de l’investissement

Suivre une formation, assister à un événement, lire des ouvrages... Ce sont là autant de moyens d'accroître votre expertise. Mais pendant ces moments d'apprentissage, vous n'êtes pas immédiatement productif.

En d'autres mots, votre développement nécessite également un investissement de la part de votre employeur. Convenez donc dès que possible du temps que vous pouvez consacrer à la formation. Ainsi, vous ne devrez plus rappeler régulièrement à votre employeur vos heures de formation dans le rush quotidien.

5. Prévoyez un entretien de suivi

Dans la plupart des organisations, l’entretien de fonctionnement a lieu une fois par an. Cela ne suffit pas pour assurer un suivi de votre développement. Prévoyez alors une brève réunion de suivi dès la fin de votre évaluation, de préférence pas plus de six mois plus tard.

Grâce à ces entretiens, l'attention dont votre développement aura fait l’objet persistera. De surcroît, chaque réunion de suivi sera l'occasion de poser des questions ou de demander un soutien supplémentaire.

