Langues, capitales pour votre carrière

Une étude d'Actiris montre que 50 % des offres d'emploi à Bruxelles comportent des exigences linguistiques. Dans plus de la moitié des cas, la combinaison français-néerlandais est requise. L'anglais est également très demandé.

Les employeurs ont deux raisons principales d'attacher autant d'importance au multilinguisme :

la communication externe : les clients veulent être servis dans leur langue maternelle et les contacts avec les fournisseurs se déroulent également plus facilement. la communication interne : le fait de pouvoir communiquer avec vos collègues dans leur langue maternelle favorise les relations sociales.

Langues, importantes pour vous en tant qu’employé

Vos chances de décrocher un emploi ne constituent pas le seul motif pour lequel il est recommandé de travailler vos langues.

Songez aux avantages pour votre carrière. Les compétences linguistiques sont un catalyseur pour vos opportunités de croissance. Que vous souhaitiez assumer des tâches différentes dans votre job actuel ou que vous cibliez un poste différent, votre niveau de langue vous offrira plus de possibilités de carrière.

Vos compétences linguistiques contribuent également à booster votre bonheur au travail. Le fait de pouvoir communiquer dans différentes langues vous donne un sentiment de professionnalisme. Vous êtes également moins stressé pour engager le dialogue avec vos clients et collègues.

Comment élargir vos compétences linguistiques ?

Dans un premier temps, il est important de connaître précisément votre niveau. Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) vous donne une indication fiable de votre niveau dans une langue spécifique. Votre score ira d’A0 (débutant) à C2 (expert).

Déterminez votre niveau de langue en moins d'une heure



Vous aimeriez savoir quel est votre niveau actuel en français, anglais, allemand ou néerlandais ? Le test de langue en ligne de Cefora vous donnera rapidement la réponse.



Faire le test de langue

Ce test de langue peut vous aider à choisir la formation qui vous conviendra le mieux. Chez Cefora, vous trouverez 2 types de formations linguistiques :

combinaison de coaching individuel et de sessions de groupe (du niveau de base A1+ au niveau B2-). Parlez plus couramment : renforcez vos compétences linguistiques actives en 25 heures grâce à une(du niveau de base A1+ au niveau B2-). atelier en ligne de 9 heures vous permettra de vous exprimer de manière plus fluide lors des réunions, des présentations et des conversations informelles (entre les niveaux B1- et B2-). Apprenez rapidement : unde9 heures vous permettra de vous exprimer de manière plus fluide lors des réunions, des présentations et des conversations informelles (entre les niveaux B1- et B2-).

À l’issue de la formation, un plan d'action personnel vous sera communiqué – en fonction de vos objectifs – afin que vous puissiez appliquer de manière optimale vos connaissances acquises sur votre lieu de travail. Dans le programme de 25 heures, vous bénéficiez de 5 heures de coaching personnel.

Et que faire à l’issue d’une formation ?

Pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. La formation est un bon début, mais la pratique est encore plus importante. Lire, écouter, parler et écrire : saisissez toutes les occasions d'entretenir vos compétences linguistiques. C'est le seul moyen de surmonter votre peur de communiquer dans une autre langue.

Vous pensez qu’il est temps de revoir vos connaissances linguistiques ?

Découvrez les formations en langue sur www.cefora.be