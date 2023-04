CEFOVERRE élargit son offre de formation !

Depuis peu, Cefoverre propose un nouveau catalogue de formation inter-entreprises, complémentaire à son offre intra-entreprise. Il entend par là proposer une offre transversale spécifique au secteur verrier et favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les travailleurs du secteur. On peut par exemple citer les modules “Connaissance, manipulation et découpe manuelle du verre plat”, “manutention du verre à la ventouse” ou encore “Secourisme de base adapté au secteur verrier”.