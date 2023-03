Le secteur chimique et pharmaceutique recherche des talents techniques

Près de la moitié des 1.800 postes vacants sont destinés à des talents issus de l’enseignement technique. Il s’agit principalement de fonctions techniques dans les processus de production et la maintenance. “Pensez notamment aux opérateurs de processus, aux bacheliers professionnels en chimie et en électromécanique avec une spécialisation en automatisation, en techniques de mesure et de contrôle et en technologie de maintenance”, précise-t-on chez essenscia.

La plus forte pénurie concerne les opérateurs de processus

Selon une analyse récente du VDAB et du réseau Voka Mechelen-Kempen, l’opérateur de processus dans le secteur de la chimie est généralement l’une des professions présentant la plus forte pénurie. Cette fonction figure dans le trio de tête des postes les plus longtemps vacants dans la province d’Anvers.

En moyenne, ce poste est resté vacant pendant 138 jours. “De nos jours, il y a davantage d’offres d’emploi pour des opérateurs de processus que d’étudiants qui suivent les études pour le devenir, à savoir une septième année de l’enseignement secondaire en 'Techniques de procédés chimiques'. Quiconque devant opérer un choix d’études saura rapidement où se trouvent les possibilités d’emploi. ”

(William Visterin/Edouard Huybrechts)

