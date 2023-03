CEFOVERRE est le Centre de compétence pour l’industrie verrière. Labellisé depuis 2002, CEFOVERRE fait partie du réseau des 23 centres de compétence de la Région wallonne.

Il a pour objectif de développer les compétences :

des travailleurs des entreprises produisant, transformant ou plaçant les produits verriers

des demandeurs d’emploi pour les former aux métiers du secteur verrier

des étudiants et des enseignants des sections techniques et professionnelles, en les sensibilisant à la manipulation et aux processus verriers.

Nous sommes donc le partenaire formation pour le secteur du verre en Belgique : verre plat (bâtiment&automobile), verre creux (bouteille, gobeleterie, flaconnage) et verres spéciaux (fibre de verre, verre cellulaire, laine de verre, solaire et éclairage).

Outre ses activités de formation, le label “CDC” confère à CEFOVERRE un ensemble d’autres missions comme la veille sur l’évolution des métiers, l’information, la sensibilisation ou l’approche Qualité.

©CEFOVERRE

Vous évoquez votre mission de veille. Comment y contribuez-vous et sur quelles thématiques ?

Cette année, nous sommes sur plusieurs projets qui contribueront au développement des filières de démantèlement et de recyclage du verre plat et de la laine de verre. Dans le cadre d’un appel à projet “Circular Wallonia” que nous avons remporté, nous allons organiser, dès cet été, des conférences et des formations à destination des acteurs de la construction, de la déconstruction et du recyclage des produits verriers. Nous lançons également une formation innovante d’opérateur de démantèlement du verre plat qui débutera le 17 avril prochain et qui permettra l’engagement de plusieurs candidats qui auront la chance de participer au lancement de cette filière en Wallonie !

©CEFOVERRE

D’autres projets en cours ?

En collaboration avec notre fédération professionnelle INDUFED qui regroupe également les secteurs de production et de transformation du papier/carton, Cefoverre ouvre et étoffe son offre de formation pour ces secteurs.

5 domaines de formation clés

Technique et maintenance

Sécurité, environnement et énergie

Industrie 5.0

Management, leadership et qualité

Langues

Chiffres clés en 2022