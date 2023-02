Brecht : « Si vous regardez une formation en comptabilité classique, elle est généralement très lourde et technique. Par exemple, on vous apprend les détails de la réglementation sur la TVA. J'ai eu le sentiment qu'il manquait une bonne formation de base avec un côté humain, qui attirerait un public plus large. »

Sur quoi vous concentrez-vous dans vos formations ?

Brecht : « Je commence par l'essentiel. Ma première formation ('Comment réaliser et maîtriser votre budget face aux aléas ?') se concentre sur le cadre de base : les comptes annuels. C'est le meilleur outil pour préparer un budget. Qu'il s'agisse du budget d'une famille ou des comptes annuels d'une PME, les principes sont toujours les mêmes. Une fois que vous avez cette base, vous pouvez maîtriser des sujets plus spécifiques.

Durant ma formation 'Comment évaluer la santé financière de vos clients et partenaires ?', les participants apprennent à lire et à analyser des comptes annuels. Il est intéressant pour tout employé de connaître et de réfléchir à la situation financière d'une organisation avec laquelle il souhaite travailler. Il peut également être utile pour les chercheurs d'emploi ou les employés qui veulent changer d'emploi de savoir si les employeurs potentiels sont financièrement stables. »

Pour quelles fonctions vos formations sont-elles intéressantes ?

Brecht : « Vous n'avez absolument pas besoin d'être comptable. Avoir de solides connaissances financières est capital pour toutes les professions et tous les secteurs, que vous soyez vendeur ou que vous travailliez dans un entrepôt. Les finances devraient être inscrites dans l'ADN de chacun. »

Comment faites-vous pour que vos formations soient captivantes ?

Brecht : « J'aime travailler sur les histoires qui ont un caractère de catastrophe, comme les faillites ou les cas de fraude, car tout le monde est fasciné par ces histoires. Si les journaux annoncent que Makro est presque en faillite, nous examinons ses comptes annuels. Ce que disent les médias est-il correct ? Qu'est-ce qui a mal tourné ?

Grâce à mes formations, les participants apprennent à réfléchir de manière active avec leur organisation afin d'identifier les points problématiques et les points forts. Si une forte indexation des salaires est prévue, l'entreprise peut-elle y faire face ? Quel impact cela aura-t-il sur le budget ? Les employés qui comprennent cette vue d'ensemble ont un esprit critique, prennent des décisions mieux fondées et contribuent à la recherche de solutions. »

Vos deux formations sont-elles également utiles en temps de crise ?

Brecht : « Absolument. Une formation à caractère financier est un moyen idéal pour vous armer, vous et votre organisation, face à une récession. En organisant les formations de manière interactive, nous mettons l'accent sur le développement personnel. Ceux qui possèdent les bases en matière de finances en récolteront les fruits dans leur carrière et dans leur vie. »

