Selon la dernière édition du Baromètre des salaires Jobat, le salaire mensuel brut moyen dans le secteur de la construction se situe au niveau de la médiane du marché de l’emploi. Vous y gagnez moins bien votre vie que dans le secteur financier, chimique ou pharmaceutique.

En revanche, vous y êtes mieux loti(e) que dans l’Horeca, le tourisme ou le commerce de détail : comptez un salaire brut moyen de 3.578 euros par mois. Sachez toutefois que ce chiffre date de l’année dernière et que, suite à l’indexation récente des salaires, la rémunération moyenne est désormais un peu plus élevée.

2. Qui gagne le mieux sa vie ?

Les profils sont multiples et variés dans le secteur de la construction et, par conséquent, la rémunération varie fortement d’une personne à l’autre. Nous nous appuyons sur les chiffres de l’agence statistique belge Statbel qui, à notre demande, a répertorié une série d’emplois typiques de la construction ainsi que leur rémunération mensuelle brute.

Les architectes et les géomètres gagnent en moyenne le mieux leur vie par rapport aux autres métiers de construction courants. Ceux-ci sont suivis par les installateurs et réparateurs dans le domaine de l’électronique et des TIC, qui occupent la deuxième place des fonctions les plus rémunératrices du secteur de la construction.

Profession dans la construction Salaire mensuel brut Architectes, planificateurs et géomètres 4.724 Installateurs et réparateurs de matériel électronique et de technologies de l'information et de la communication 3.316 Installateurs et réparateurs d'équipements et de câbles électriques 3.312 Tôliers et ouvriers du bâtiment, fondeurs et soudeurs 3.162 Ouvriers du bâtiment - gros œuvre 3.141 Achèvement et finitions de bâtiments 3.090 Peintres et nettoyeurs de façades 3.083 Ouvriers non qualifiés dans les travaux miniers, de construction et de génie civil 2.892

3. Qu’est-ce qui détermine ce salaire ?

Le travail que vous effectuez et la formation qu’il requiert. L’ancienneté joue également un rôle mais la fonction en tant que telle ainsi que les diplômes restent cruciaux en termes de rémunération. Dans le secteur de la construction, les emplois nécessitant une formation spécifique sont souvent très prisés. Pensez à des postes tels que le calculateur de construction qui figure depuis des années dans le top 10 des professions en pénurie du VDAB et pour lequel une formation spécifique est nécessaire.

Vous pouvez également travailler dans le secteur de la construction sans diplôme ou formation mais ne bénéficierez généralement pas du salaire le plus élevé. Les ouvriers non qualifiés de l’industrie minière et de la construction gagnent par exemple le moins bien leur vie, à savoir 2.892 euros brut par mois. Attention, les salaires de Statbel datent de 2020 et ont entre-temps augmenté en raison de l’indexation salariale.

4. Quid des avantages extralégaux ?

Il en existe une multitude dans le secteur de la construction. Selon la dernière version du Baromètre des Salaires Jobat, le nombre moyen d’avantages extralégaux octroyé est de 6 par travailleur. Les chèques-repas, la prime de fin d’année, l’assurance hospitalisation, le 13ème mois et le plan de pension ou encore l’assurance groupe y sont les plus courants.

Quels avantages sont les moins prisés dans la construction par rapport à d’autres secteurs ? La voiture de société, l’ordinateur portable et la possibilité de travailler à domicile.

(William Visterin/Edouard Huybrechts) – Sources : Baromètre des salaires Jobat (chiffres 2022) /Statbel (salaires 2020)

Gagnez-vous suffisamment bien votre vie ? Bénéficiez-vous des avantages extralégaux auxquels vous devriez avoir droit ? Vérifiez-le grâce au Baromètre des salaires Jobat en cliquant ici !