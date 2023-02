Quand et pourquoi rénover sa toiture ?

Rénover sa toiture pour protéger sa maison

Rénover sa toiture lorsqu’elle est ancienne ou devient carrément vétuste permet de garantir la sécurité du logement. Une première bonne démarche est de faire vérifier son toit et sa charpente par un professionnel afin d’obtenir un diagnostic et des conseils sur les travaux de rénovation à entreprendre en vue de protéger son habitation, d’en améliorer le confort intérieur, de réduire ses dépenses énergétiques ou de produire de l’énergie… Cette étape permet de planifier les travaux de rénovation sur la base d’un devis détaillé comprenant les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, mais également les délais pour la réalisation des travaux.

Rénover sa toiture pour faire des économies

En raison de sa grande surface, un toit mal isolé est une importante source de déperditions thermiques. Le SPW Énergie estime que près de 20 % des pertes de chaleur ont lieu par les plafonds et toitures.

Refaire sa toiture avec un objectif de meilleure isolation permet de faire baisser fortement la consommation d’énergie de son logement. Avec les coûts de l’énergie qui augmentent, l’investissement est rapidement valorisé. Il suffit de se renseigner auprès de couvreurs professionnels, tels que l’on en trouve sur Liege-en-ligne.be, qui reprend toutes les bonnes adresses de commerces, services et professionnels en province de Liège, pour obtenir des informations sur les meilleurs isolants et matériaux de rénovation.

Aménager les combles et valoriser sa maison

Bien entendu, lorsque c’est possible, on peut envisager d’aménager les combles pour gagner de l’espace de vie ou de rangement. Rénover son toit permet également d’utiliser des matériaux modernes et performants tout en rajeunissant l’aspect de son bâtiment. Sa valeur s’en trouve alors immanquablement améliorée. Il s’agit donc d’un bon investissement !

À quel moment refaire sa toiture ?

Il est conseillé de faire vérifier sa toiture chaque année ainsi qu’après de fortes intempéries. Cela permet de s’assurer de l’absence d’infiltrations ou de fuites d’eau, de vérifier l’état de la couverture de toit, tuiles, ardoises ou zinc, et de surveiller l’apparition de mousse.

Ainsi, les travaux de toiture éventuels peuvent être planifiés dès la sortie de l’hiver, le printemps et l’été étant des périodes propices à la réalisation de travaux sur les toits en Belgique.

Permis et primes à la rénovation

Bien entendu, si vous modifiez votre toiture, vous devrez préalablement vérifier auprès du service urbanistique de votre commune quelles sont les démarches à effectuer.

Les Régions octroient également des primes à la rénovation dont l’obtention a été simplifiée pour ce type de travaux afin de contribuer à l’amélioration de l’isolation, de la sécurité, de la salubrité et du confort du bâti. Un coup de pouce qui devrait vous motiver à rénover votre toiture.