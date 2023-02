Parler d'argent reste souvent un sujet tabou et lors de l'entretien d'embauche . Les questions au sujet du salaire souhaité provoquent souvent des sueurs froides, des mains moites et des réponses hésitantes. Cependant, la partie financière du contrat de travail ne doit pas vous effrayer, bien au contraire.

Tout travail mérite un salaire décent, surtout si vous avez beaucoup à offrir à l'entreprise. Mais comment parvenir à négocier intelligemment sans ruiner vos chances d'embauche ?

3 précieux conseils

1. Avec un bon départ, la moitié du travail serra derrière vous

Si vous voulez négocier votre salaire, mieux vaut être bien préparé et serein lors de votre entretien. Soyez réaliste mais ne vous sous-estimez pas non plus. Vous avez d'innombrables qualités qui peuvent être mise en avant en termes de valeur financière.

Essayez de savoir à l'avance quel est le salaire du marché dans le secteur. Vous n'avez vraiment aucune idée de combien vos collègues sont payés mensuellement pour le même poste ? Faites appel à un calculateur de salaire - tel que le Baromètre des salaires - pour savoir quelle est la rémunération du moment pour votre profil.

Un salaire de départ bien négocié vous sera bénéfique à l'avenir : si vous changez d'employeur par la suite, vous aurez déjà un pouvoir de négociation plus élevé.

Ne baissez pas vos cartes d’entrée de jeu et laissez votre interlocuteur vous faire une proposition financière. Dans le cas contraire, vous pourriez proposer une rémunération beaucoup trop basse alors qu'il comptait en fait vous octroyer un salaire bien plus élevé.

CONSEIL : bien qu'un salaire brut élevé puisse sembler attrayant, utilisez un calculateur brut-net pour définir la part de ce montant que vous aurez réellement sur votre compte bancaire tous les mois.

2. Ayez une vue d'ensemble

L'argent fait le bonheur, mais ce n'est pas tout. Ne vous limitez pas au montant mensuel qui est versé sur votre compte, regardez votre package salarial dans son ensemble. Quelles sont les opportunités de croissance pour les jeunes diplômés ? Qu'en est-il de l'équilibre vie privée-vie professionnelle ? Vous sentez-vous en adéquation avec la culture d'entreprise ?

Calculez vous-même si l'image globale de l’entreprise - y compris la rémunération proposée – vous convient. Une dose quotidienne de satisfaction au travail peut également enrichir considérablement votre vie.

Déterminez votre bonheur au travail : 6 conseils

3. N'oubliez pas les extras

Gardez à l'esprit que des grilles salariales strictes s'appliquent dans certains cas, ce qui signifie que vous pouvez difficilement voire pas du tout négocier avec l'employeur. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez accepter sa proposition financière. N'hésitez pas à vous renseigner sur les éventuels avantages extralégaux qu'il pourrait vous proposer. Il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue fiscal pour une entreprise de vous accorder des avantages extralégaux supplémentaires que de vous offrir un salaire net plus élevé.

Qu'il s'agisse d'éventuelles primes ou bonus, d'une assurance groupe et de chèques-repas, d'une voiture de société (avec ou sans carte carburant), d'un ordinateur portable, de jours de congé supplémentaires ou d'opportunités de formation intéressantes : les avantages extralégaux peuvent être un moyen intéressant d'augmenter la rémunération que l'on vous propose.

Source : Jobat.be