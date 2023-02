Ces techniciens de l'industrie sont très prisés

Ce technicien installe, entretient et répare des équipements industriels ou technologiques. Deux raisons expliquent la pénurie majeure d’un tel profil. Premièrement, trop peu de jeunes optent pour des études techniques et un certain nombre de techniciens partent également à la retraite. D'autre part, le poste de technicien en installations industrielles n'est pas un métier facile. Les machines industrielles d'aujourd'hui sont hautement automatisées. Des connaissances en hydraulique, pneumatique et contrôle CAD-CAM sont requises.

L'installateur électrique industriel est également très sollicité. Celui-ci met en service les installations électriques des bâtiments industriels. Des connaissances en électricité et en électromécanique sont indispensables pour occuper un tel poste. Ce profil fait également partie du top 10 des métiers en pénurie depuis de nombreuses années.

Davantage de pénuries dans l'industrie

Ces deux professions industrielles figurent en tête de liste mais il en existe encore bien d'autres : nettoyeurs industriels, managers de production industrielle ou encore techniciens et concepteurs d'automatisation industrielle.

Pensez également aux opérateurs d’installations dans l'industrie chimique ou pharmaceutique, sans oublier les fabricants de meubles qui sont également très recherchés. Selon le VDAB, il ne s'agit pas tant d'artisanat, car ce métier en pénurie se situe principalement dans les entreprises industrielles.

Une autre profession très recherchée, et souvent présente dans l'industrie et la production, est bien évidemment celle de mécanicien d’entretien. Celui-ci est responsable du bon fonctionnement de la partie mécanique des outillages, installations et équipements de production. Il les vérifie, les répare ou en effectue l'entretien mécanique. Le mécanicien d'entretien occupe la sixième place du classement des dix principales professions en pénurie.



