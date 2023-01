Se former en alternance dans les Pouvoirs locaux avec l'IFAPME

Claudy Billouez, Président du CPAS d'Antoing :

"Je connais l'IFAPME à travers mon fils qui suit une formation d'employé administratif. J'ai pu échanger avec les formateurs et les équipes qui encadrent les jeunes. J'ai trouvé ce principe formidable !"

Terry Exelmans, Responsable du Service Travaux de la Commune de Genappe :

"Si je devais sensibiliser d'autres services à l'intérêt du contrat en alternance : il y a le point financier, toujours intéressant, mais aussi l'intérêt lié à l'expérience humaine et enfin, la possibilité de trouver du personnel plus aisément."

La transmission et l'échange, au coeur de l'apprentissage

Fiona se forme en tant que cuisinière de collectivité au sein de la maison de repos "Le Moulin" à Antoing. Pour elle, se former en alternance lui permet "d'avoir un contact direct avec les résidents, ce que je n'aurais pas eu en cours traditionnels... et puis je suis soutenue et aidée par toute l'équipe." Selon son patron-formateur, elle a apporté "un véritable vent de fraicheur dans le travail et dans l'équipe".

Noam, lui, est apprenant entrepreneur de jardin. Il évolue au sein du Service Travaux de la Commune de Genappe. "C'est agréable de recevoir des critiques et des encouragements car cela permet de s'améliorer par après." (...) "A l'avenir, j'aimerai continuer le parc et jardin et qui sait, un jour passer chef d'équipe ou pourquoi pas contremaître !"

Réduire le temps de travail d'un employé en prenant un apprenant IFAPME

Notons la collaboration de l'IFAPME avec l'Union des Villes et Communes dans le cadre d'une nouvelle circulaire.

Le projet du Gouvernement wallon vise une réduction du temps de travail d’1/5 temps pour les collaborateurs proches de la retraite. Pour pallier l'absence partielle de ces collaborateurs, les Villes et communes pourront potentiellement bénéficier d'une embauche compensatoire sous forme d'un contrat d'alternance ou d'une convention, afin de transmettre les connaissances aux travailleurs de demain.

L'IFAPME, en tant qu'administration, accueille aussi des stagiaires en alternance

Amandine, stagiaire en Community Management au Centre IFAPME de Charleroi a renforcé l'équipe Communication de l'IFAPME pendant l'année scolaire 2021-2022. Forte de son expérience de terrain, elle a décroché un job au sein même de son Centre de formation.

L'équipe communication de l'IFAPME a décidé de renouveler l'expérience et a le plaisir de compter Emilie dans son équipe pour l'année scolaire 2022-2023.

