Pourquoi précisément souhaitez-vous apprendre ? Même si cela semble évident, veillez à bien décrire pour vous-même votre ambition. Car il vous sera plus facile de poursuivre votre effort si vous avez un objectif clair en tête.

2. Élaborez un plan d'action

Prendre de bonnes résolutions ne suffit pas. Une fois votre objectif fixé, il vaut mieux établir un plan d’action. Quelles formations pouvez-vous suivre pour atteindre votre objectif ? Pouvez-vous apprendre sur le terrain avec des collègues ? À quelles autres formes d'apprentissage (ex. livres, podcasts, congrès) pouvez-vous avoir recours ? Ces questions vous aideront à l’élaborer votre plan.

Prévoyez chaque fois un timing réaliste : quand pouvez-vous suivre telle formation ou assister à tel congrès ? Qu'est-ce qui est faisable pour vous sur une année en matière d’ouvrages etc. ?

3. Prévoyez des pauses

Libérer le temps nécessaire dans votre agenda. Sans cela, votre apprentissage risque de passer au second plan. Ne soyez pas trop ambitieux, car apprendre requiert de consentir des efforts en plus de votre routine quotidienne. Prévoyez donc aussi des pauses. Ne passez pas d'une formation à une autre sans transition : appliquez d'abord au travail ce que vous avez appris. Si votre plan d'apprentissage peut être ambitieux, il doit néanmoins rester faisable pour vous-même et votre organisation.

4. Impliquez d'autres personnes

Suivez une formation avec l'un de vos collègues. Ou lisez à deux le même ouvrage et prévoyez un moment de partage autour d'un café. Votre propre équipe et les collègues d'autres départements peuvent être votre caisse de résonnance, vous aider à appliquer dans votre travail ce que vous avez appris ou encore apprendre de vous au travail.

5. Saisissez chaque opportunité

Des projets clôturés peuvent être source d'informations utiles pour vous et vos collègues. Ils peuvent révéler, par exemple, des points à améliorer en matière de planning, de communication, de contact clients… Déterminez aussi ce qui vous a réellement apporté une satisfaction. Prévoyez en outre des moments de réflexion dans votre plan d'apprentissage. Car lorsqu'un projet se termine, un autre commence généralement presque aussitôt.

Enfin, il arrive parfois que vous deviez suivre une formation parce que votre entreprise ou votre supérieur vous l'impose. Ne le voyez pas comme une contrainte : motivez-vous en vous demandant quels sont les modules intéressants du programme et quels aspects vous aideront à progresser dans votre carrière.

Évoluer dans votre carrière ?

