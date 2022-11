De quoi s’agit-il ? Comme le terme l'indique, il s'agit de gravir les échelons au sein de votre organisation. Ce poste plus élevé s'accompagne généralement de responsabilités plus importantes, notamment la direction d'une équipe.

Les avantages ? Outre un contenu de poste totalement différent, une promotion signifie généralement un salaire plus élevé et plus de prestige au sein de votre organisation.