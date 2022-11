Votre employeur peut-il vous demander de restituer une partie de votre salaire ?

La crise économique actuelle touche bon nombre de personnes et de secteurs d’activités. Ce n'est un secret pour personne qu’une série d’entreprises font face à des difficultés financières. De nombreuses organisations recherchent des solutions pour réduire leurs coûts. Sont-elles autorisées à altérer vos conditions d'emploi, modifier votre rémunération, le contenu de votre fonction, vos horaires et votre lieu de travail sans autorisation préalable ? Nous vous résumons brièvement vos droits et obligations.