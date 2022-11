L’IFAPME active le mode numérique !

ItsLearning : la nouvelle plateforme de pédagogie numérique de l’IFAPME

Un espace d’échanges et une source d’informations pour les apprenants

Échanger avec son formateur ou sa formatrice sur un point vu en cours ? Retrouver les consignes d’un exercice à réaliser en ligne ? S’exercer avant le passage d’une épreuve sur des tests à blanc en ligne ? C’est maintenant possible à l’IFAPME grâce à la nouvelle plateforme de pédagogie numérique, ItsLearning. Cette dernière permet de créer des espaces numériques de travail qui rassemblent un formateur et son groupe d’apprenants.

Le contenu des cours y est diffusé ainsi que les travaux et exercices à réaliser. Chaque formateur peut réaliser le suivi de ses apprenants via des notes, le temps de connexion de chacun, la consultation des ressources mises à disposition. Ce suivi rapproché permet l’individualisation des apprentissages et un accompagnement plus personnalisé des apprenants. Le formateur s’adapte ainsi au rythme de chacun et peut ajuster son cours de manière à pouvoir insister sur des compétences moins maîtrisées.

Cet outil est désormais exploité pédagogiquement par l’ensemble des Centres de formation du Réseau IFAPME.

Un accès simple et direct

Une fois inscrit, chaque apprenant dispose d’un accès à la plateforme. Pour se connecter, il lui suffit de se rendre sur l’onglet « My IFAPME », présent sur le site web de l’IFAPME. Pas encore inscrit ? Via cette vidéo, découvrez en quoi ItsLearning aidera chaque apprenant et chaque apprenante dans sa formation.

Par ailleurs, les apprenants ne disposant pas d’ordinateur pourront également utiliser la plateforme grâce à l’application mobile ItsLearning ou les équipements mis à leur disposition dans les Centres et Services Alternance. De quoi favoriser l’accessibilité à ces nouveaux outils particulièrement utiles dans le parcours d’apprentissage.

Les nouveaux équipements numériques

Des bornes interactives

Déployées dans l’ensemble des Centres de formation depuis la Journée Portes Ouvertes du Réseau IFAPME, le 22 juin dernier, les bornes interactives permettent tout d’abord de diffuser en continu des informations dans les Centres. Ainsi, les apprenants et apprenantes peuvent rester informés des actualités de l’IFAPME et de leur Centre de formation.

Un autre type de bornes sera déployé à l’avenir. Il permettra notamment aux apprenants de consulter la plateforme ItsLearning s’ils n’ont pas de smartphone ou d’ordinateur à disposition, contribuant à réduire la fracture numérique liée aux équipements, tout en bénéficiant d’un accompagnement dans l’utilisation pertinente de ceux-ci.

Des classes virtuelles

La crise sanitaire a aussi permis de comprendre l’importance d’être outillé pour garantir un enseignement en présentiel, en distanciel, voire les deux à la fois. Dans un modèle d’apprentissage en classe virtuelle, les apprenants ont la possibilité, s’ils ne peuvent se rendre en cours physiquement, de suivre celui-ci en direct, à distance si le Centre le propose. En parallèle, les autres apprenants sont bien réunis dans une salle de classe avec le formateur. C’est ce qu’on appelle le fonctionnement « bimodal » ou « hybride ». Le groupe physiquement en classe et le groupe à distance peuvent échanger par visioconférence, chat, visionner des vidéos, réaliser des quiz et partager leur écran ou d’autres contenus.

Des classes virtuelles sont opérationnelles depuis début septembre. Pour l’instant, les Centres IFAPME suivants sont concernés : Tournai, Mons, Charleroi, Dinant, Les Isnes, Liège et Libramont.

Des studios numériques

Avec une pédagogie qui tend de plus en plus vers le numérique, la création de contenus vidéos à destination des apprenants devient indispensable. C’est pourquoi l’IFAPME s’est récemment doté d’un studio numérique. Un studio numérique permet non seulement de donner cours en 100% distanciel mais aussi d’enregistrer des contenus de cours, des gestes techniques spécifiques, puis de les diffuser aux apprenants du Réseau.

Ces nouveaux contenus pourront être diffusés sur la plateforme numérique d’apprentissage ItsLearning. Actuellement, un studio numérique est installé sur la nouvelle implantation de l’IFAPME à Charleroi (qui accueillera le Centre IFAPME, le Service Alternance mais aussi des cours du Centre de Compétence Business) et deux autres se trouvent chez nos partenaires : Job@Skills à Liège et Eurometropolitan e-campus à Tournai.

Des programmes de simulation et de réalité augmentée

La pratique du métier est au coeur de la formation en alternance. Complémentairement à l’expérience que nos apprenants acquièrent directement en entreprise, le numérique propose lui aussi de belles opportunités pédagogiques d’immersion professionnelle à travers des technologies de pointe, axées sur les réalités virtuelle et/ou augmentée. Dans un contexte de travail réaliste, sur un chantier ou dans un atelier, les apprenants peuvent s’entraîner à répéter des gestes précis de leur métier et recommencer une tâche jusqu’à la maîtriser parfaitement. Une fois acquise virtuellement, la tâche pourra être mise en pratique en entreprise !

Plusieurs dispositifs de ce type sont déjà prévus dans certains Centres de formation :

Simulateur de conduite : installé depuis fin juin au Centre IFAPME de Charleroi. Un autre arrivera prochainement au Centre de Verviers.

Simulateur de chariot élévateur : installé au Centre IFAPME de Liège

Simulateur de soudure : installé au Centre IFAPME de Liège ainsi qu’au Centre IFAPME de Dinant.

Des appareils similaires sont aussi envisagés pour d’autres métiers comme une ambulance virtuelle et des simulateurs de pannes de chauffage et électrique.

Projet XP + : développer ses compétences transversales

Le projet XP+ vise, grâce à une plateforme accessible en ligne, l’identification, la valorisation, le développement et le suivi de la progression des compétences transversales des jeunes pour leur insertion durable en entreprise et, à terme, dans l’emploi.

Les objectifs visés par le projet XP+ « focus compétences transversales » sont les suivants :

Accompagner les apprenants dans l’identification, la valorisation et le développement de leurs compétences transversales

Former les équipes encadrantes aux compétences transversales et à la méthodologie d’identification

Former les équipes encadrantes à l’utilisation des supports pédagogiques numériques utilisés dans le projet

Aider les apprenants à être acteurs de leur formation, à s’auto-évaluer et à apprendre à apprendre tout au long de la vie.

