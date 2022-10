Ces métiers sont extrêmement prisés : 6 professions en pénurie dans le secteur technique

1. Technicien d'installation industrielle

Le technicien d'installation industrielle installe, entretient et répare des équipements industriels ou technologiques. Les machines et installations industrielles actuelles sont automatisées et nécessitent notamment des connaissances en hydraulique, en pneumatique et en contrôle CAO-FAO (ndlr. conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur). Le problème avec cette profession est que trop peu de jeunes optent pour l’enseignement technique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de solution immédiate pour combler la pénurie.

2. Technicien en réfrigération et climatisation

Le technicien en réfrigération et climatisation installe et entretient des systèmes de refroidissement et de climatisation. Même son de cloche que dans la catégorie précédente : il existe une pénurie de profils techniques alors que la demande de techniciens frigoristes ne fait que croître. D'autre part, les systèmes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) évoluent technologiquement. Par conséquent, l'installation et la maintenance des systèmes actuels commandés par ordinateur deviennent de plus en plus complexes et nécessitent des connaissances à jour en matière d'électricité, d'assemblage et de techniques de refroidissement.

3. Mécanicien d'entretien

Le mécanicien d’entretien est responsable de la partie mécanique des outillages, des installations et des équipements de production. Il en effectue l'entretien, l'inspection ou les réparations. Trop peu de profils sont dotés de telles compétences, sans oublier que les exigences en termes de connaissances – notamment en électromécanique – augmentent au fils des ans.

4. Technicien de chantier et d'engins de levage

Un tel technicien répare et révise les machines agricoles, de chantier, de levage, de chargement et de déchargement ainsi que les équipements qui y sont associés. L'ensemble des connaissances requises – mécanique, électronique, hydraulique et pneumatique – est large. Il est difficile d’être en permanence au courant des dernières technologies appliquées dans ces différentes disciplines. De plus, l'entretien des véhicules agricoles n'est enseigné que dans quelques écoles d’agriculture et le travail qui en découle peut également s’avérer physiquement lourd si des pièces d’un certain poids doivent être soulevées. Enfin, la pression temporelle est parfois élevée car les pannes techniques doivent être résolues le plus rapidement possible.

5. Soudeur

Les soudeurs se retrouvent en permanence dans le top 10 des métiers techniques les plus demandés sur Jobat. Tant les soudeurs TIG (ndlr. Tungsten Inert Gas, une technique de soudage spécifique) que les soudeurs semi-automatiques sont prisés, bien qu'il s'agisse principalement de cette dernière catégorie qui soit la plus recherchée. Le soudeur semi-automatique assemble des structures ou des pièces métalliques préfabriquées par fusion et ajout de métal. De nombreux candidats à ce poste n'ont pas les compétences nécessaires pour être un bon soudeur. Dans certaines entreprises, comme Infrabel et la soudure de rails de chemin de fer, la pénurie est exacerbée car il s'agit souvent de travail en extérieur, le week-end ou la nuit.

6. Installateur électricien industriel

L’installateur électricien industriel installe et met en service des installations électriques dans des bâtiments industriels. Son métier est exigeant techniquement et nécessite des connaissances spécifiques en électricité et en électromécanique. Les installateurs doivent également être capables de lire des plans, de suivre des instructions et de respecter des règles de sécurité. L'expérience est un atout de taille mais ce métier connaît aussi malheureusement une pénurie étant donné la (trop) faible affluence de talents en provenance de l'enseignement technique.

