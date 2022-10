La carrière curieuse de Linda

Contact client

J’ai démarré ma carrière professionnelle il y a 15 ans, en tant que Travel Consultant à l’agence de voyage TUI de Liège. Très vite, le contact client m’a beaucoup plu : on insuffle un peu de rêve dans le quotidien des gens, en trouvant la formule de voyage qui leur correspond.

Au bout de quelques années, je me suis sentie capable de relever le défi de responsable d’agence. Mais divers arguments m’étaient apportés : on me disait que j’étais soit encore trop jeune pour la fonction, soit que je devais apprendre à mieux me vendre en interne.

J’étais de moins en moins heureuse au travail. Je me sentais perdue et commençais à remettre en question ma carrière chez TUI. Courant juillet 2021, j’ai annoncé que j’envisageais de quitter l’entreprise.

JobFit : le déclic

M’assurant qu’elles souhaitaient me voir rester, les RH m’ont proposé de suivre des formations, en vue d’une éventuelle réorientation vers une fonction de coaching. C’était déjà en soi un pas en avant… Mais autre chose a attiré mon attention.

La liste des opportunités de développement proposait également un atelier « JobFit » : un programme proposant d’identifier ses talents et ses points d’amélioration à travers des ateliers interactifs. L’un des objectifs était d’effectuer une auto-analyse, sincère et honnête de ma personne. Ce travail sur moi-même a été le déclic.

Durant deux sessions d’une demi-journée chacune, la coach JobFit m’a aidé à mieux comprendre mes valeurs, mes talents et compétences, ainsi que mes attentes réelles. À travers les divers exercices qu’elle me proposait, j’ai appris à identifier de manière objective mes forces ainsi que mes lacunes.

Voir les choses différemment

Portée par une confiance en moi-même renouvelée, je rentabilisais la moindre heure de libre pour avancer le plus possible : j’ai opté pour la séance de coaching individuel JobFit (complémentaire aux ateliers) et j’ai également suivi des formations de coaching « on-the-job » pour l’accompagnement des forces de vente.

Plusieurs agences étaient en besoin de renfort : durant six mois, je guettais sans relâche les postes vacants intéressants. Bingo : l’un d’entre eux s’est libéré à Boncelles pour un poste de Shop Manager. J’ai envoyé sans hésiter ma candidature pour le poste… Et elle a été retenue !

Je réalisais - enfin - mon rêve, quelques mois seulement après mon trajet JobFit. Un rêve que je suis allée chercher toute seule comme une grande. Et je m’épanouis dans ma nouvelle vie : je me sens valorisée dans mon travail, et aussi reconnue pour mes années d’expérience dans la maison.

Devenir acteur-trice de sa vie

Apprendre à devenir acteur-trice de sa vie, c’est arriver à voir les choses autrement. Il y a moins d’un an de cela, je n’aurais pas osé accomplir ce « voyage » moi-même. J’aurais fait demi-tour au moindre obstacle.

Maintenant, je déborde de confiance et j’ai de quoi initier moi-même mon propre changement, contre vents et marées s’il le faut. Et ça, ça fait toute la différence.

Développer votre potentiel ou celui de vos collaborateurs ?

Découvrez JobFit !