« Je monte ma boîte », des formations gratuites pour créer son entreprise

Raymonde Yerna, Administratrice générale de l’IFAPME :

« Depuis toujours, l’IFAPME soutient l’entrepreneuriat. Grâce aux cours de gestion de nos formations pour adultes, les apprenants et les apprenantes abordent la création d’entreprise, comment la pérenniser et la développer. Comment faire un business plan, une étude de marché… Toutes les compétences et outils dont le futur créateur ou la future créatrice d’entreprise auront besoin. Aujourd’hui, environ 12 % des apprenants et apprenantes créent leur société après leur formation. Mais nous visons les 30 %. »

Pour y parvenir, l’IFAPME dispose d’une équipe de conseillers et conseillères en formation à la création ou la reprise d’entreprise, dans tous les Centres de formation. Grâce au dispositif appelé « Je monte ma boîte », les futurs entrepreneurs et entrepreneuses peuvent ainsi bénéficier de formations spécifiques et d’un soutien personnalisé dans leur projet.

Des formations pour concrétiser votre projet

Donner vie à un projet entrepreneurial et surtout en faire une entreprise viable et pérenne, c’est l’objectif poursuivi par les formations dispensées dans le cadre de « Je monte ma boîte ». Dès cette rentrée, les futurs indépendants et les futures indépendantes auront l’opportunité de se munir de tous les outils indispensables pour mener à bien la création de leur entreprise !

9 modules répartis en 4 grandes thématiques sont proposés : comment faire l’étude de son projet, comment bien communiquer, comment bien vendre et négocier et comment gérer son entreprise au quotidien. Chaque module est autonome et propose un angle différent de la création d’entreprise. Des rendez-vous individuels entre les futurs entrepreneurs, futures entrepreneuses et les conseillers et conseillères IFAPME sont également possibles, afin de définir et d’établir un plan de formations personnalisé. L’objectif est ainsi d’acquérir les compétences nécessaires aux créateurs d’entreprise.

L’offre IFAPME est aussi composée d’ateliers thématiques et de conférences pour que les porteurs de projet puissent bien s’informer avant de se lancer. L’ensemble des formations et conférences et ateliers sont totalement gratuits. Le projet est financé par le Plan de Relance de la Wallonie. Toutes les informations sur www.ifapme.be/jemontemaboite.

Des apprenants IFAPME ont créé leur activité

Issu d’une formation en Conseiller marketing au Centre IFAPME de Charleroi, Alexis Fronistas a décidé en 2015 de fonder son entreprise : La Caravane passe. 5 ans plus tard, il a reçu le prix de l’Artisan de l’année.

Travaillant dans l’événementiel, il pense à transformer l’intérieur de caravanes afin d’y intégrer le matériel et l’infrastructure liés à ces événements et ainsi faciliter le transport. Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous et son activité le fait vivre au quotidien.

« Pendant la crise du coronavirus, j’ai dû me réinventer. Nous avons lancé la rénovation sur mesure de caravanes, mais aussi de camionnettes, bus et remorques, pour des associations ou des particuliers. Même si nous devons encore affiner notre offre de prestations, ces pistes seront à exploiter et à développer pour les prochaines années ».

En 2019, Isabelle décide de se reconvertir. Après une première partie de carrière en tant qu’employée administrative, elle entame alors une formation de Décoratrice d’intérieur à l’IFAPME.

« J’avais besoin de pouvoir m’exprimer, de trouver quelque chose qui me correspondait mieux parce que j’avais changé, évolué. » Être indépendant, ça fait peur, encore plus à notre époque mais c’est ce dont j’ai besoin et ce que je veux faire maintenant. Ce n’est pas un chemin facile, mais j’y crois et je pense que doucement mais sûrement, les choses vont se mettre en place et porter leurs fruits ».

La volonté d’entreprendre est bien présente

Plus de 65% des apprenants IFAPME certifiés en formation pour jeunes répondent « oui ou peut-être » quand on leur demande s’ils envisagent de s’installer en tant qu’indépendant ou indépendante. Ce pourcentage grimpe à près de 60% chez les apprenants adultes diplômés en alternance. C’est ce que révèle la dernière enquête menée par l’IFAPME sur l’insertion socio-professionnelle.

Ces données montrent une tendance positive pour les années à venir et rendent possible l’objectif IFAPME de 30% d’apprenants et apprenantes qui créent leur entreprise après leur formation.

Intéressé par une formation à l’IFAPME ?

Plus d’informations sur www.ifapme.be/jemontemaboite

Contactez-nous au 0800/90 133 ou par mail via info@ifapme.be.