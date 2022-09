La Belgique recherche au moins 25.000 infirmières

Telles sont les observations ressortant d’une enquête menée par VRT NWS auprès d’un certain nombre de hautes écoles d’infirmières. Alors que l’intérêt pour les baccalauréats en soins infirmiers semble diminuer, les inscriptions aux formations d’enseignants, une autre profession en pénurie, sont en hausse.

Attention, il s’agit actuellement de chiffres provisoires, le décompte final des inscriptions n’ayant lieu qu’à la mi-octobre. En ce moment, les inscriptions au baccalauréat en soins infirmiers sont inférieures d’environ 10 % à celles de l’année dernière. Selon Candice De Windt, l’ambassadrice des soins de santé, il manque actuellement 25.000 à 30.000 infirmières en Belgique et cette pénurie ne fera que s’accentuer.

→ Go for happy! Découvrez toutes les offres d’emploi du moment dans le secteur des soins de santé

1.000 euros

Entre-temps, des voix s’élèvent et réclament des interventions visant à rendre l’enseignement infirmier plus attrayant. Un certain nombre d’initiatives ont déjà été annoncées. Les étudiants de baccalauréat en soins infirmiers qui obtiendront leur diplôme au cours de l’année universitaire 2021-2022 recevront par exemple 1.000 euros de la part du gouvernement flamand. Ce montant servira notamment d’allocation pour les stages effectuée en dernière année d’étude.

L’année dernière, les étudiants fraîchement diplômés en soins infirmiers ont déjà reçu une allocation de 1.000 euros du gouvernement flamand. La raison invoquée était l’extension de leur formation. En effet, il y a quelques années, le baccalauréat en soins infirmiers s’étalait sur trois ans mais sa durée est désormais étendue à quatre ans.

→ Check : Combien gagnez-vous en plus avec un diplôme d’études supérieures ?

(William Visterin/Edouard Huybrechts) – Source : Jobat.be