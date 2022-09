Combien gagne-t-on dans le secteur de la chimie ?

L’expérience compte

Les salaires octroyés aux personnes débutant dans le secteur sont bien évidemment un peu plus bas, mais la rémunération de départ reste la plus élevée de tous les secteurs. Sans expérience, vous pouvez compter sur un salaire moyen de 3.161 euros brut par mois dans les secteurs chimiques et pharmaceutiques. À partir de six années d’expérience, une moyenne de 849 euros brut s’ajoute à votre salaire et vous vous retrouverez déjà au-dessus de la moyenne nationale avec 4.010 euros brut.

À partir de onze années dans une entreprise, vous pourrez compter sur un salaire mensuel brut moyen de 4.626 euros. Enfin, quiconque accumulant plus de vingt ans d’expérience verra figurer un montant moyen de 5.585 euros bruts par mois sur sa fiche de paie.

Variation de salaire

En plus d’une différence de salaire basée sur l’expérience et les années de service, d’autres inégalités ressortent du baromètre des salaires Jobat. Une femme travaillant dans le secteur chimique ou pharmaceutique gagne par exemple une moyenne de 4.065 euros tandis qu’un homme se voit octroyer 4.862 euros brut par mois.

Enfin, en ce qui concerne le lieu de travail, il existe aussi des différences au niveau des salaires mensuels brut. Vous gagnez le plus dans l’industrie chimique et pharmaceutique en région bruxelloise et en province de Luxembourg, avec un salaire mensuel brut moyen de respectivement 5.468 euros et 5.060 euros. Vous gagnez le moins dans ce secteur dans les provinces de Liège et du Limbourg, où il faut se contenter en moyenne de 4.198 euros et 4.274 euros bruts par mois.

Avantages extralégaux

En plus d’un salaire élevé, en tant que salarié de l’industrie chimique et pharmaceutique, vous bénéficiez en moyenne d’un peu plus de sept avantages extralégaux différents. Les plus courants sont l’assurance hospitalisation (85%), les chèques repas ou l’allocation repas (83%), le plan de pension ou l’assurance groupe (82%), la prime de fin d’année (80%) et/ou le 13ème mois (78%), l’ordinateur portable (62%) et/ou la possibilité de travailler à domicile (57%).

Enfin, en matière de vacances, les secteurs chimiques et pharmaceutiques octroient en moyenne 33 jours de congé, seuls l’enseignement et les pouvoirs publics font mieux.

(kv/eh) - Source : Rapport des salaires Jobat 2022