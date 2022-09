Vous devez dans un premier temps acheter votre code d’accès unique. Ce test vous confronte à tout un éventail de situations réelles de la vie. Vous voyez ensuite, dans un set de 39 talents, lesquels ressortent le plus chez vous.

Vous découvrirez aussi quels sont les talents que vous exploitez parfois de manière excessive, en situation de stress par exemple. Imaginons que vous êtes hyper motivé pour un travail : vous pouvez aller si vite sous l’effet de la pression que le reste de votre équipe va décrocher. Le rapport formule des suggestions quant à la manière d’éviter ce type de dérapage à l’avenir.

2. VIA Character Strengths Survey (en anglais uniquement - gratuit)

Ce test est basé sur 24 traits de caractère positifs. En remplissant un questionnaire de 15 minutes, vous découvrirez dans quelle mesure vous possédez chacun de ces talents. Le résultat du test ? Un profil détaillé, associé à des conseils concrets sur la manière d’exploiter au mieux vos points forts.

3. TMA – the Talent Company (gratuit)

22 ressorts – les grandes motivations qui vous poussent – constituent le point de départ de la méthode TMA (page d’accueil en néerlandais, test en français). De ces ressorts découlent 44 talents : les éléments constitutifs de votre personnalité. Ceux-ci influencent à leur tour votre comportement et la manière dont vous vous développez, tant sur le plan personnel que professionnel.

En outre, la TMA traduit vos réponses en compétences et capacités. Après avoir complété l’autotest, vous recevrez votre profil de talents personnels.

4. Strenghts Finder (attention : payant)

Ce test international a été créé par la célèbre société américaine de recherche et de conseil Gallup. Le point de départ : 34 talents liés à la vie professionnelle. À l’issue du test qui nécessite +/-30 minutes, vous recevez votre profil avec vos 5 talents majeurs.

L’ouvrage en lien avec ce test vous expliquera comment transformer ces talents en véritables atouts sur votre lieu de travail et dans votre vie au quotidien. Cet ouvrage contient un code unique qui vous permet de remplir le questionnaire en ligne une seule fois. Vous pouvez toutefois aussi acheter directement votre code d’accès unique.

Renseignez-vous sur vos talents auprès de votre entourage (au travail)

Et enfin, votre famille et vos amis sont généralement bien placés pour vous dire dans quel domaine vous excellez et mettre en évidence des talents dont vous n’avez peut-être jamais été conscient auparavant. Vous pouvez également demander à vos collègues ou à votre supérieur ce qui les frappe dans votre travail quotidien, vos relations avec les clients, votre façon de gérer un projet, de diriger les membres d’une équipe, etc.

Une façon ludique de vous faire rapidement une idée de vos points forts : une séance de « potins positifs » entre collègues. Une seule règle : vous n’échangez que des retours constructifs.

Prêt à tirer le meilleur de vos talents ?

