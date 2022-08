Avez-vous de nombreuses connaissances techniques ? Ce secteur bien rémunéré pourrait être fait pour vous. L’offre d’artisans est faible mais la demande de techniciens professionnels est énorme. Par conséquent, les salaires augmentent à vue d’œil dans ce secteur.

Vous aurez souvent besoin de certains certificats ou diplômes pour exercer de tels emplois mais, une fois ceux-ci obtenus, vous gagnerez par exemple un joli salaire mensuel de 3.167 euros brut en tant que mécanicien. Les électriciens sont également bien payés et gagnent en moyenne 3.333 euros brut par mois.

Soft skills

Pour certains emplois, vous avez besoin de talents spécifiques plutôt que d’un diplôme. Ces talents sont vos soft skills ou ‘compétences émotionnelles’. La manière dont vous vous entendez avec les gens est par exemple très importante de nos jours. Certains emplois dans le secteur des ressources humaines demandent des talents sociaux et communicatifs. Ce secteur offre des salaires plus que corrects et les possibilités d’évolution y sont nombreuses. Au sommet de la hiérarchie, vous gagnez environ 5.000 euros brut par mois. Les planificateurs d’événements et les conseillers financiers entrent également dans cette catégorie.

Travail physique

Alors que certains emplois exigent des compétences sociales, d’autres demandent des efforts physiques. Vous n’avez pas besoin de diplôme pour exercer un métier d’agent de sécurité ou de bagagiste, mais vous devrez avoir une bonne condition physique pour tenir le coup.

En raison des risques associés à une telle fonction, le salaire d’un agent de sécurité est plus élevé que vous ne pourriez le penser. Vous devez être capable de vous maîtriser et pouvoir réagir rapidement dans des situations stressantes. D’autre part, les ‘inconvénients’ sont les horaires irréguliers et le travail de nuit. Un videur débutant pourra compter sur un salaire mensuel brut moyen de 3.250 euros.

Métiers lourds ou dangereux

Un métier dur et pénible est souvent synonyme de salaire élevé. Le travail sur plate-forme pétrolière en est l’exemple parfait. Vous êtes absent de chez vous pendant des semaines et travaillez en pleine mer avec une météo capricieuse et des horaires irréguliers. Ces longues journées rapportent un joli montant de 5.958 euros brut par mois.

Risques

Plus les risques associés à une fonction sont grands, plus le salaire est élevé. Les transformateurs de déchets dangereux ont par exemple un salaire très élevé parce qu’ils entrent en contact avec des substances dangereuses sur leur lieu de travail. De fait, vous devez constamment tenir compte des protocoles et des procédures de sécurité. Votre salaire oscillera autour de 4.417 euros brut par mois. Sachez que, si vous êtes prêt à travailler avec des matières nucléaires, vous gagnerez encore mieux votre vie !

