Dans quels secteurs les travailleurs sont-ils les plus (in)satisfaits de leurs salaires ?

Dans certains secteurs, une proportion relativement importante des membres du personnel est insatisfaite du salaire qu’elle perçoit. Telles sont les observations ressortant du Baromètre des salaires Jobat 2021-2022. Par rapport à l’année dernière, la satisfaction générale à l’égard des salaires est en baisse dans presque tous les secteurs. Cependant, certains secteurs comptent nettement plus d’employés insatisfaits en termes de rémunération. En voici un aperçu :

Très satisfait du salaire

1. Énergie & environnement

2. Industrie chimique et pharmaceutique

3. Bureaux d’études & ingénierie

4. Pouvoirs publics

5. Banque & assurance

Moins satisfait du salaire

1. Tourisme, sports & loisirs

2. Vente au détail et en gros

3. Médias, marketing & communication

4. Industrie de la mode et du textile

5. Horeca

Le bonheur ne se résume pas à un bon salaire

Dans la plupart des cas, les personnes sous-payées se sentent plus malheureuses que celles qui gagnent correctement leur vie. Mais une augmentation salariale rend-elle plus heureux au travail ?

Cela dépend si vous êtes satisfait ou non de la fonction que vous occupez. La culture générale de l’entreprise, l’ambiance de travail agréable, les opportunités de carrière et le soutien de votre manager sont également des facteurs qui vous font vous sentir bien au travail.

Pour ceux qui n’en sont pas satisfaits ou qui doivent booster leur motivation chaque matin avant de se rendre au bureau, une augmentation de salaire ne procurera pas un sentiment de bonheur stable sur le long terme.

Rémunération proportionnelle à l’effort : 6 trucs et astuces

Votre lieu de travail vous convient et votre fonction vous va comme un gant ? Une augmentation de salaire vous rendra certainement plus heureux. Ces trucs et astuces vous aideront à demander (et avec un peu de chance, à obtenir) une augmentation bien méritée. Attention : certains secteurs comme l’enseignement ou le secteur social fonctionnent avec des barèmes salariaux, ce qui signifie qu’une augmentation de salaire n’est tout simplement pas possible.

1. Sachez ce que vous valez

Au fil des ans, vous avez acquis beaucoup d’expérience et cela vaut bien une augmentation de salaire. Ne vous sous-estimez pas et concentrez-vous sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à l’entreprise.

2. Soyez réaliste

Comparez vos attentes salariales avec la rémunération en vigueur pour des postes ou une expérience similaire. Cela peut être fait en ligne via un calculateur de salaire comme le Baromètre des salaires Jobat.

3. Ayez une vue d’ensemble

Ne regardez pas seulement le salaire brut, mais aussi les avantages extralégaux. Il est souvent plus intéressant financièrement de percevoir des avantages supplémentaires qu’une simple augmentation de salaire brut.

4. Parlez-en avec votre manager

Essayez de « vendre » votre expertise lors d’une rencontre avec le responsable RH ou votre manager. Restez positif et dites ce qui vous stimule dans votre poste actuel.

5. Choisissez le bon moment

Essayez d’estimer quand votre manager est « prêt » pour un entretien. Planifiez suffisamment de temps pour négocier et faites-le au bon moment dans un espace approprié. Évitez les discussions informelles pendant la pause déjeuner ou à la sortie des toilettes.

Conseil : un collègue quitte votre entreprise ? Demandez immédiatement un rendez-vous avec votre responsable ! Vous lui expliquerez que vous souhaitez rester à bord du navire mais que vous aimeriez bénéficier d’une (petite) augmentation de salaire.

6. Mettez tout sur papier

Quoi que vous décidiez, assurez-vous que tout soit bien noté sur papier (ou par e-mail). Décrochez-vous une promotion ou un nouveau poste ? Demandez que tout cela soit clairement mis sur papier afin d’éviter les malentendus.

(fd/eh) - Source : Baromètre des Salaires Jobat 2021-2022

Gagnez-vous suffisamment bien votre vie ? Comparez votre salaire avec celui des autres grâce au baromètre des salaires Jobat.