Bart : « Je suis curieux de nature, j’aime remettre le statu quo en question et j’aime transmettre cela aux autres : j’encourage les gens à sortir des sentiers battus. C’est quand on sort de sa zone de confort qu’on apprend le plus. Parce que si vous faites toujours la même chose, comment pouvez-vous espérer un résultat différent ?

J’essaie de créer des moments d’apprentissage. Si vous êtes confronté à une tâche difficile, garder votre objectif en tête sera motivant. Mais ne vous focalisez pas uniquement sur cet objectif. Travaillez sur de petits objectifs. Allez-y pas à pas et regardez de temps en temps le chemin que vous avez déjà parcouru. Cela vous donnera une nouvelle perspective sur le prochain petit pas à accomplir. C’est mon approche en tant que coach : oser, faire des erreurs et en tirer des leçons. »

Comment faites-vous pour que les participants puissent réellement travailler avec ce qu’ils apprennent durant votre formation ?

Bart : « La préparation est une partie importante de ma formation. Au cours de la première étape du parcours de formation, je demande aux participants de réfléchir soigneusement à la raison de leur participation, aux difficultés qu’ils rencontrent et à ce qu’ils veulent retirer de la formation.

Nous travaillons ensuite de manière très pratique dans le cadre de courts ateliers de trois heures auxquels prennent part huit à douze personnes. Nous créons un environnement sûr où chacun se sent libre d’essayer de nouvelles choses. Par le biais de jeux de rôle, nous mettons la théorie en pratique. Ensuite, les participants déterminent leurs points d’action pour l’avenir : que retiendront-ils de la formation, que changeront-ils exactement et comment mesureront-ils l’impact ?

Je vois souvent des gens qui reviennent à différentes formations, ce qui est un signe que mon approche fonctionne pour eux. Je le prends comme un grand compliment. »

Quel est votre conseil ultime pour continuer à apprendre ?

Bart : « Demandez-vous de temps en temps si les choses ne sont pas trop faciles, si vous rencontrez suffisamment de challenges. Si le statu quo est permanent, c’est que vous êtes trop dans votre zone de confort et que vous volez en pilote automatique. Ce n’est que lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous essayez des choses dans lesquelles vous n’êtes pas encore bon que vous apprenez vraiment.

Alors, osez vous lancer des défis ! Cela peut se faire de plusieurs façons, mais il est important que vous vous posiez de nombreuses questions et que vous en posiez aux personnes de votre entourage. Est-ce que j’utilise pleinement mon potentiel ? Est-ce que je peux procéder différemment ? Laissez parler vos sentiments et continuez à vous remettre en question. »

Curieux de découvrir les formations de Bart ?

Inscrivez-vous à l’une de ses formations en vente.

