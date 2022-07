Marianne : « Mille-pattes optimiste, polyglotte, empathique et résiliente. Ma plus grande motivation est d’inspirer et de motiver les personnes à donner le meilleur d’elles-mêmes. Je veux les aider dans la recherche de leur moi authentique. Je souffrais moi-même du « syndrome de l’imposteur » (le sentiment de ne pas mériter sa réussite malgré les éléments extérieurs), mais en avançant en âge, je me rapproche de ma vraie personnalité. Et c’est extrêmement enrichissant. J’aimerais donc beaucoup soutenir d’autres personnes dans cette quête. »

Comment faites-vous pour que les participants puissent réellement travailler avec ce qu’ils apprennent dans votre formation ?

Marianne : « J’inclus des cas et des situations concrètes dans la formation, en fonction des questions et des remarques des participants. J’aime aussi créer beaucoup d’interaction pendant la formation, y compris en ligne. Tout le monde se sent ainsi concerné et aidé. »

« Dans le cadre de ma formation « Captiver votre audience », je propose des conseils concrets que les participants mettent en pratique en donnant une courte présentation. Ensuite, ils se donnent du feedback entre eux de manière constructive et positive. Je crois fermement que la communication crée un lien entre les personnes. Une formulation adéquate, positive et sans jugement, permet aux participants de se souvenir du message, de l’accepter et de le mettre en pratique. »

Quels sont les ouvrages, les podcasts ou les formations qui ont changé votre vision du monde ?

Marianne : « Un livre qui a eu un grand impact sur mon développement personnel, c’est « The Celestine Prophecy » de James Redfield. Cet ouvrage m’a fait réfléchir sur moi-même et sur le monde d’une manière spirituelle, il m’a vraiment ouvert les yeux. »

J’aime aussi être inspiré par les visionnaires. Deux orateurs de premier plan qui m’ont récemment intriguée : Peter Hinssen de Nexxworks et Thierry Geerts de Google. Ce dernier a pris la parole lors des Academy Talks, l’événement des formateurs de Cefora, et la façon dont il a su enthousiasmer l’auditoire et l’emmener vers l’avenir m’a subjuguée. »

Quel est votre conseil ultime pour continuer à apprendre ?

Marianne : « Soyez curieux et ouvert d’esprit. Le monde change à un rythme fou mais fascinant. Il est facile d’ignorer les personnes qui ont de nouvelles idées et de s’en tenir à sa propre vision du monde, mais avec un esprit ouvert, on peut apprendre quelque chose de chacun. La curiosité est un trait de caractère important pour apprendre en permanence et faire face au changement. »

