Et si la solution était de former son personnel avec l’IFAPME ?

• Former un jeune de 15 à 26 ans via un contrat d’alternance

• Former un adulte dès 18 ans, sans limite d’âge via une convention de stage

L’IFAPME facilite le processus de transmission des compétences grâce à des programmes de formation au tutorat. Élaborés en partenariat avec les secteurs et Fédérations professionnels, ces modules donnent aux patrons-formateurs et aux patronnes-formatrices tous les outils pédagogiques nécessaires pour encadrer au mieux les apprenants en alternance.

L’Alternance, un principe qui a fait ses preuves

Plus de 9.100 entreprises travaillent déjà avec l’IFAPME : de nombreux indépendants, TPE ou PME, et de grandes enseignes ou institutions telles que Colruyt Group, Dufrais, Thomas & Piron, Wanty, la SNCB, Liège Airport ou encore La Défense. L’IFAPME offre des solutions adaptées à tous. En outre, nos Services Alternance et nos Référents accompagnent chaque entreprise dans toutes les démarches. Quelques exemples de collaboration :

Une réponse aux difficultés de recrutement

Wanty, Thomas & Piron, Nonet, NRB, Liège Airport, des centaines d’indépendants et bien d’autres : l’IFAPME collabore avec de nombreuses entreprises, notamment dans les secteurs de la Construction, de la Logistique, du Numérique, … pour répondre à leur difficulté à trouver du personnel qualifié.

• Dernièrement, la chaîne locale, TVCom, a réalisé un reportage concernant la recherche de candidats dans le secteur de la Construction et, entre autres, la collaboration entre Wanty et l’IFAPME.

• L’IFAPME travaille également avec Thomas & Piron. Pour la rentrée 2021, l’entreprise de construction était encore à la recherche de 70 apprenants et apprenantes à former dans plusieurs métiers, avec un CDI au terme de la formation.

Axel Mestdagh, Coordinateur RH chez Thomas & Piron :

« C’est la sécurité de pouvoir engager une personne formée sur mesure et connaissant l’entreprise ».

• Dans le secteur du Numérique, l’IFAPME collabore avec plusieurs acteurs wallons d’envergure : NRB, grande entreprise de solutions informatiques, Agoria, Fédération des entreprises technologiques des secteurs manufacturier, du numérique et des télécommunications ou encore Digital Wallonia.

• Pour la rentrée prochaine, un partenariat a été convenu avec le Hub Another Light, du Pôle Image de Liège, pour le domaine de l’Audiovisuel.

• Dans les métiers la Logistique, l’IFAPME travaille par exemple avec l’enseigne Brico mais aussi avec des plus petites structures comme Millésime Chocolat. L’émission Waldorado de RTL-TVI y a d’ailleurs consacré un reportage. Citons également Liège Airport qui a signé très récemment une convention de partenariat avec l’IFAPME comme précisé ci-dessous.

Un nouveau partenariat prend son envol

L’IFAPME continue de mettre en place des conventions « public-privé » : un nouveau partenariat avec Liège Airport et Aviato Academy pour former de futurs candidats dans les métiers de la Logistique vient d’être conclu.

Raymonde Yerna, Administratrice générale de l’IFAPME :

« L’IFAPME a la volonté de collaborer et créer des ponts entre le monde de l’entreprise et de la formation. En tant qu’opérateur wallon de référence pour la formation en alternance, l’IFAPME se donne comme priorité que chaque apprenant ou apprenante soit directement confronté au monde du travail et y développe les compétences attendues des professionnels qualifiés. Et certainement dans une filière comme la Logistique avec de nombreux emplois à la clé, que ce soit au sein même de l’aéroport ou dans les nombreuses PME et grandes entreprises actives dans le secteur ».

Les indépendants et les administrations

De nombreux indépendants passent par l’IFAPME pour assurer la reprise de leur commerce en transmettant leur savoir-faire aux plus jeunes, parfois leur propre enfant.

L’IFAPME collabore aussi avec les Pouvoirs publics : CPAS, Villes et Communes... Notons la collaboration de l’IFAPME avec les Pouvoirs locaux dans le cadre d’une nouvelle circulaire permettant une réduction du temps de travail à l’approche de la pension. Ces Villes et Communes pourront engager un apprenant IFAPME pour renforcer leurs équipes et transmettre le savoir acquis par les plus anciens collaborateurs.

Les Administrations wallonnes engagent également des personnes en formation. Par exemple, Amandine, stagiaire en Community Management au Centre IFAPME de Charleroi renforce actuellement l’équipe Communication de l’IFAPME !

Encore plus de possibilités !

Former les futurs membres de son entreprise avec l’IFAPME devient un vrai jeu d’enfant ! Et puisque, à l’IFAPME, les possibilités sont infinies, il est également possible de :

• Développer ses compétences ou celles de son personnel. Grâce à son offre importante de formations continues, l’IFAPME aide le personnel des entreprises à développer de nouvelles compétences. C’est la garantie d’une adéquation permanente avec son secteur ou son marché.

• Devenir formateur ou formatrice dans un Centre IFAPME ! Quel que soit le secteur, chaque Centre IFAPME, avide de compétences, recherche des formateurs et formatrices. La possibilité de transmettre son savoir tout en continuant son activité ! Toutes les offres d’emplois actuelles sont à découvrir sur https://www.ifapme.be/emplois.

• Faire découvrir son entreprise grâce au dispositif « Découverte Métiers ». De manière volontaire, le participant ou la participante réalise un stage d’observation (1 à 5 jour(s)).

Pour engager un apprenant : contactez le Service Alternance le plus proche.

Pour toute autre demande : contactez-nous au 0800/90 133 ou par mail via info@ifapme.be.