Accord sectoriel dans le secteur des titres-services

Des frais de déplacement sensiblement revus à la hausse

Leurs frais de déplacement sont également mieux pris en charge : par exemple, qu’elles se déplacent en voiture ou en transports en commun, les montants de l’intervention ont été augmentés de 20% entre leur domicile et celui de leur client, l’intervention a été doublée pour les déplacement qu’elles effectuent entre deux clients en voiture (l’agence rembourse déjà le ticket de transport en commun) et a été alignée sur les fonctionnaires fédéraux pour celles qui font les courses du client avec leur propre voiture ; leurs kilomètres réalisés à vélo sont désormais également remboursés au maximum légal, soit à 0,25 EUR/km parcouru.

L’accord comprend encore d’autres éléments, tels une prime de fin d’année plus aisément accessible (il n’est plus nécessaire d’avoir travaillé 65 jours, 30 suffisent désormais), une prime syndicale rehaussée, une prime incitative sectorielle élargie, toutes les possibilités de crédits-temps, RCC et fin de carrière disponibles, la prise en compte de l’ancienneté sectorielle en cas de changement d’employeur et une intervention du fonds de formation sectoriel dans les frais de formations données aux nouvelles aide-ménagères encore inexpérimentées.

Nous nous en félicitons, car elles le méritent.

Vers une hausse de l’intervention demandée au client ?

Pour le client cependant, le coût du titre-service n’a pas changé depuis 2014, au contraire du budget régional dédié aux titres-services : chacune des 3 régions prend en effet en charge, totalement ou partiellement, les indexations de salaire.

Cependant, ce n’est pas le cas pour les éléments de cet accord sectoriel : ni les augmentations de salaire et ni les interventions revues à la hausse dans les frais de déplacement ne sont assumées par les régions. Il est dès lors probable que beaucoup d’agences, dont la vôtre, se tournent vers leurs clients pour leur demander de participer à ces frais : votre aide-ménagère le mérite bien !

Florence Gilbert de Cauwer

Conseillère juridique FEDERGON