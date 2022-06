L’été de toutes les opportunités… d’emploi étudiant

De mission presque sociale (accueil des enfants des travailleurs durant l’été) il y a 30 ans, le travail étudiant est aujourd’hui devenu un fondement du marché du travail.

D’abord, un nombre croissant d’étudiants ont besoin de travailler pour assurer leur survie économique car le corollaire d’un accès plus facile aux cursus supérieurs n’a pas résolu la question de l’inégalité entre parents de pouvoir soutenir leurs enfants dans ces études. Dès lors, et les chiffres le confirment, le travail étudiant, de job d’été, est devenu une réalité sur les quatre trimestres de l’année depuis plus d’une dizaine d’années. Il a acquis une fonction alimentaire.

L’effet Covid

La crise de la Covid a donc été un drame pour ces étudiants en manque de ressources. Même si des opportunités se sont fait jour dans de nombreux et parfois nouveaux secteurs, la mise à l’arrêt des secteurs du tourisme et de l’HORECA a pénalisé les étudiants.

Aujourd’hui, la Covid s’éloigne et les remontées d’informations issues des entreprises de travail intérimaire sont positives. Les donneurs d’ordre sont bien présents et les recrutements pour l’été se poursuivent à cadence soutenue.

Du côté des entreprises, malgré l’inflation et la difficulté de trouver certaines matières premières, elles tournent. Dans l’ensemble, plutôt bien, et le besoin de bras, avec une flexibilité importante, les amène en renforcer leurs équipes d’étudiants. Dans certains secteurs, comme l’HORECA, l’attractivité traditionnelle se voit renforcée par la désaffection des travailleurs fixes pour le secteur, suite à la crise Covid. Ces entreprises, souvent fragilisées, sont donc heureuses de voir revenir les étudiants, main-d’œuvre flexible qui leur permet d’ajuster, au mieux, ce besoin de main-d’œuvre aux besoins du moment.

Les activités de loisir et de tourisme profitent de l’éloignement de la Covid pour reprendre une vie normale et les étudiants viennent prêter main-forte aux parcs de loisirs, d’attractions, animaliers, etc.

L’industrie n’est pas en reste. Dans bon nombre d’entreprises, les carnets de commande sont pleins et les renforts étudiants sont également utiles.

Enrichir son CV

Pour les étudiants, ce travail est l’occasion d’ajouter plus d’une ligne à leur CV. À côté de l’expérience en entreprise, toujours valorisable même si elle n’est pas en lien avec les études en cours, il permet, le cas échéant, d’améliorer sa pratique des langues, de renforcer ses compétences en gestion du stress, gestion clients, time management, leadership, assertivité, flexibilité, etc.

Quant à savoir si la saison d’été sera bonne, il reste à scruter le ciel car ce dernier reste un élément important dans la détermination du volume réel des prestations dans l’HORECA et le tourisme. Mais gageons que les phénomènes de rattrapage feront néanmoins de l’été 2022, un été (étudiant) chaud.

Quelques trucs à retenir : - Oublier le travail au noir. Trop de parents et amis croient bien faire. S’il ne s’agit que de ne jamais voir la couleur du salaire, c’est un moindre mal. Mais le risque en cas d’accident est trop important et toujours sous-estimé.

- Exiger un contrat écrit avant de débuter. La loi l’oblige.

- Oser. Aller travailler en Flandre ou dans une entreprise dont la langue n’est pas la 1ère langue de l’étudiant est un atout très fort sur le CV.

- Des craintes de se faire avoir ? Passer par une agence de travail intérimaire permet de se voir offrir un plus large choix d’entreprises et de fonctions, et sécurise l’aspect légal et administratif.

Arnaud le Grelle

Directeur régional FEDERGON