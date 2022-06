Quels sont les profils les plus prisés dans le secteur technique et l’ingénierie ?

Le top 3 du classement est mené par les techniciens d’installation et d’entretien. Ceux-ci sont suivis par les électriciens et les opérateurs en alimentation. Ensemble, ces trois catégories représentent plus de 20% de tous les postes vacants publiés dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie et de la production. Il est frappant de constater que ce top 3 se maintient depuis des années. Les managers sont aussi relativement prisés et apparaissent à plusieurs reprises dans le top 10. Pensez notamment au chef de projet (4ème place), au responsable du processus de production (5ème place) et au chef d’équipe (7ème place).

Métiers les plus demandés dans la technologie, l’ingénierie et la production

(wv/eh) - Source : Jobat, 2021-2022

