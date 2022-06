Audrey : « Je suis psychologue de formation (UCL). Depuis la fin de mes études, j’ai toujours travaillé dans les RH, ma passion. D’abord comme salariée, puis en septembre 2020, j’ai créé ma société MetA Coaching. Aujourd’hui, je me concentre sur le coaching, l’outplacement ainsi que les formations autour de quatre grands thèmes : les soft skills, les RH, le management et le commercial.

En plus de 10 ans, j’ai accompagné aussi bien des employés que des CEO, dans des PME ou de grandes entreprises, sur des questions qui touchaient à la vie au travail comme la confiance en soi, l’assertivité, la recherche d’emploi, la réorientation, la gestion d’équipe… »

Comment faites-vous pour que les participants puissent réellement travailler avec ce qu’ils apprennent dans votre formation ?

Audrey : « Tout simplement je leur donne un maximum de trucs applicables immédiatement. Par exemple, ce matin je donnais la formation « Les pièges du stress : comment fixer mes limites et quand dire non ». J’ai dit aux participants : « Peu importe les demandes que vous aurez aujourd’hui, dites NON sans vous justifier et attendez. Vous serez étonnés du résultat ! »

Depuis, j’ai déjà reçu plusieurs e-mails me signalant que cela avait marché. Un simple changement de comportement en fait... pour être davantage respecté. »

Quels sont les ouvrages, les podcasts ou les formations qui ont changé votre vision du monde ?

Audrey : « Carl Rogers m’a beaucoup influencé, notamment par sa psychologie humaniste. Et aussi le Dr Albert Ellis, le père fondateur de la méthodologie PCER (Psychothérapie Comportementale Emotivo-Rationnelle) dont je recommande le livre « La thérapie émotivo-rationnelle » chez Cefora. Ce psychologue américain a beaucoup travaillé sur l’anxiété et les croyances. Il dit qu’elles sont la conséquence de beaucoup de nos comportements.

Les croyances aidantes nous font avancer et nous construisent positivement. Au contraire, les croyances limitantes nous empêchent d’agir. Elles sont intériorisées tout au long de notre vie, à la suite d’événements marquants ou d’un avis d’un parent, un ami ou un professeur à qui on a donné trop de crédit. Mon rôle ? Essayer de les abattre pour ouvrir tous les champs du possible. »

Quel est votre conseil ultime pour continuer à apprendre ?

Audrey : « Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau tous les jours ! Et ce qui est formidable, c’est qu’il n’y a pas une méthode pour élargir ses connaissances, mais des dizaines ! Cela peut être en écoutant un podcast ou une émission radio, en visionnant une vidéo sur YouTube, en lisant un blog, une newsletter, un livre, en visitant un musée... et aussi bien sûr en échangeant avec quelqu’un. La curiosité ? C’est la meilleure manière de rester jeune ! »

