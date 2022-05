Formations IFAPME : Découvrez les nouveautés pour la rentrée 2022 !

15 nouvelles formations pour la rentrée 2022

La demande de formation à des métiers spécifiques et dans des secteurs en recherche de main-d’oeuvre est de plus en plus forte ! En tant qu’organisme wallon de référence dans la formation en alternance, l’IFAPME s’adapte à la demande et propose cette année 15 nouvelles formations. Les secteurs de la Logistique, de l’Alimentation-HoReCa, de la Communication-Audiovisuel et de la Construction voient leur offre augmentée. Découvrez ces nouveaux parcours grâce aux fiches formations sur notre site web et sur notre page dédiée : www.ifapme.be/nouveautes.

Alimentation - HoReCa

• Food Maker (H/F/X) (jeunes)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Tournai et Verviers

• Distillerie

Où ? Dans les Centres IFAPME de Perwez et Villers-le-Bouillet

• Food concept Manager (H/F/X)

Où ? Dans le Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet

• Fromagerie - Producteur (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Mons et Villers-le-Bouillet

Communication - Audiovisuel

• Audiovisuel - Assistant de production (H/F/X)

Où ? Dans le Centre IFAPME de Liège

• Audiovisuel - Régisseur (H/F/X)

Où ? Dans le Centre IFAPME de Liège

Construction - Electrotechnique

• Alarmes - Installateur (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Libramont, Liège, Charleroi

• Rénovation énergétique - Technicien coordinateur (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Gembloux, Dinant, Libramont

• Végétalisation de bâtiments - Technicien (H/F/X)

Où ? Dans le Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet

Logistique

• Logistique - Déclarant en douane (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Verviers et Liège

• Logistique - Responsable entrepôt (H/F/X)

Où ? Dans le Centre IFAPME de Charleroi

• Transport - Conseiller (H/F/X)

Où ? Dans les Centres de Tournai, Verviers et Liège

Autres secteurs

• Agriculture - Maraîcher urbain (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Charleroi, Mons et Villers-le-Bouillet

• Audit interne - Candidat (H/F/X)

Où ? Dans le Centre IFAPME de Liège

• Carrosserie - Deviseur (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Charleroi, Mons, Liège, Namur et Wavre

• Cybersécurité - Conseiller (H/F/X)

Où ? Dans les Centres IFAPME de Charleroi et Wavre

D’autres formations maintenant proches de chez vous

Pour la rentrée 2022, certains Centres de formation ont aussi décidé de proposer des formations déjà existantes dans le catalogue IFAPME. Plus besoin de se rendre dans une autre province pour suivre la formation de son choix !

Centre IFAPME d’Arlon

• Agent commercial

• Agent de pompes funèbres

• Négociant en cycles

• Responsable de projet en digital marketing

Centre IFAPME de Braine-le-Comte

• Installateur électricien résidentiel (jeunes)

Centre IFAPME de Charleroi

• Administrateur spécialisé réseaux et systèmes

• Administrateur spécialisé en Cloud computing

• Moniteur d’auto-école - Gestionnaire d’école de conduite

• Reflexologue

Centre IFAPME de Dinant

• Agent immobilier

• Deviseur à orientation PEB

• Magasinier/Accessoiriste automobile (jeunes)

• Mécanicien de cycles (jeunes et adultes)

• Technico-commercial en vin et spiritueux

• Technicien de ventilation

• UX/UI Designer

Centre IFAPME de Gembloux

• Carreleur

• Opticien

Centre IFAPME de Libramont

• Cuisinier de collectivité

• Mécanicien de matériel de parc, jardins et espaces verts (jeunes)

• Plafonneur - Cimentier

Centre IFAPME de Liège

• Administrateur spécialisé réseaux et systèmes

• Technicien en systèmes d’usinage

Centre IFAPME de Marche-en-Famenne

• Libraire

Centre IFAPME de Mons

• Collaborateur rayon frais

• Viti-viniculteur

Centre IFAPME de Namur

• Gestionnaire de projet en marketing digital

• Pédicure spécialisé

Centre IFAPME de Perwez

• Collaborateur rayon frais

• Grimpeur - Elagueur

• Magasinier/Accessoiriste automobile (jeunes)

Centre IFAPME de Tournai

• Conseiller en relations publiques

• Conseiller financier

• Entrepreneur e-commerce

• Entrepreneur en construction bois

• Entrepreneur Peintre-décorateur

• Frigoriste

• Installateur en chauffage central

• Technico-commercial en vin et spiritueux

Centre IFAPME de Verviers

• Agent commercial

• Entrepreneur e-commerce

• Gestionnaire de projet en digital marketing

• Technicien de ventilation

Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet

• Administrateur en infrastructure IT

• Gestionnaire de friterie

• Guide nature

• Herboriste

Centre IFAPME de Wavre

• Soigneur animalier

Souvenez-vous !

Chaque année, de nouvelles formations viennent agrandir le catalogue de formations de l’IFAPME. Citons les trois formations suivantes, lancées en 2021, et qui évoluent dans des secteurs porteurs !

• Laborantin (H/F/X)

• Pédicure spécialisé (H/F/X)

• Soigneur animalier (H/F/X)

Envie d’en savoir plus ?

L’IFAPME vous donne rendez-vous le mercredi 22 juin 2022 pour sa Journée Portes Ouvertes ! De 10h à 18h, tous les Centres de formation du Réseau accueilleront le public. C’est la meilleure manière de montrer la qualité de nos infrastructures et leur adéquation à l’apprentissage des métiers. La formation en alternance, c’est avant tout du concret ! Plus d’infos sur www.ifapme.be/jpo2022.

Contactez-nous au 0800/90 133 ou par mail via info@ifapme.be.