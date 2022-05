Alexandre : « Je suis psychologue du comportement et de la communication. Très tôt durant mes études, je me suis demandé pourquoi lorsqu’on parle, on est jugé à la fois sur les mots qu’on prononce, la rhétorique, l’argumentation, mais aussi sur le non-verbal, les gestes, la position du corps...

Après avoir étudié la communication non-verbale avec les grands singes afin de comprendre comment nos cousins primates arrivent à convaincre, dominer, gérer des conflits… j’ai créé en 2007 ma société Leadercom avec des scientifiques de la psychologie du comportement. Notre objectif ? Aider et former les individus à l’art de la communication persuasive et commerciale ainsi qu’au change management. »

Comment faites-vous pour que les participants puissent réellement travailler avec ce qu’ils apprennent dans votre formation ?

Alexandre : « Mes formations intègrent beaucoup d’exercices pratiques et notamment des exercices personnalisés basés sur des situations vécues. Le trajet de formation prévoit toujours en première étape un exercice à préparer au préalable de la formation, en étape 2 des exercices pratiques pendant la formation et en étape 3 un exercice final post formation. Ce schéma permet une bonne intégration de la théorie vue durant la session de formation.

Par exemple, pour la formation sur le non verbal, chaque participant travaille sur un cas concret sur lequel on va travailler ensemble en petits groupes: vendre un produit, passer un entretien, convaincre un manager... Après avoir étudié quelques techniques de persuasion, il passe devant la caméra et on le filme. Cet exercice nous montre immédiatement ses mécanismes de défense en état de stress, au niveau du visage, de sa voix et de ses gestes.

On analyse ensuite la vidéo. Sans le son d’abord, juste l’expression. Puis, uniquement la voix et l’argumentaire. On vérifie si les gestes collent à la parole ou pas. On critique ensuite sa présentation et on voit comment améliorer ses capacités à faire accepter ses idées. Puis on continue avec les techniques suivantes et ainsi de suite. En fin de formation, chaque participant refait l’exercice et compare la dernière vidéo à celle réalisée en début de parcours. »

Quel est votre conseil ultime pour continuer à apprendre ?

Alexandre : « Prenez conscience que, dans une société en perpétuel changement, il faut s’adapter. Rien n’est jamais acquis : doutez, remettez-vous en question, sortez de votre zone de confort, risquez et, surtout, n’ayez pas peur de l’échec.

L’échec permet de mieux se connaître et s’améliorer. Je crois à l’apprentissage sur le terrain par essai-erreur où l’on teste un maximum de choses, où l’on prend le temps de faire le bilan pour comprendre ce qui n’a pas marché et s’améliorer encore et encore. Je ne crois pas à un cours magistral dans lequel, au final, on a appris beaucoup, mais on ne sait rien faire. »

