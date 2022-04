Durant une journée, l’influenceur NicoEnVrai s’est mis dans la peau d’un apprenant IFAPME. Encadré par nos formateurs, il s’est essayé aux métiers de couvreur, plafonneur et électricien. Dans la bonne humeur et avec son style atypique, il vous montre pourquoi il est important de suivre une formation à l’IFAPME ! Découvrez la vidéo sur notre chaîne YouTube.

L’IFAPME propose une quarantaine de formations dans tous les métiers du secteur. Les apprenants et apprenantes se forment directement sur le terrain (4 jours en entreprise et 1 jour en centre de formation). En Centre de formation, les formateurs IFAPME sont également des professionnels en activité.

Vous aussi, vous êtes intéressés par une formation en construction ? On vous explique

les nombreux avantages qui s’offrent à vous !

Des mesures et des actions concrètes

Le Gouvernement wallon a finalisé de nouveaux incitants pour booster les formations en alternance de l’IFAPME dans les métiers de la Construction, de l’Electrotechnique et du Bois :

Prime jusqu’à 2000 €

Une prime jusqu’à 2000€ est proposée aux apprenants IFAPME en alternance, inscrits dans ces filières. Pour savoir si vous y avez droit, consultez la liste des formations concernées et les conditions et modalités d’octroi dont les conditions spécifiques pour les primo-entrants sur www.ifapme.be/reconstruction.

Le Passeport Drive : un chèque permis de conduire

Pour faciliter la mobilité des apprenants et apprenantes en alternance, le Gouvernement wallon a mis en place le remboursement des frais liés à l’apprentissage de la conduite en auto-école. Cette aide est valable pour le permis B (voiture) ou le permis AM (cyclomoteur). Une opportunité unique de devenir autonome dans vos déplacements !

Pour rendre cette mesure possible, une série d’auto-écoles ont répondu présentes et la liste est disponible sur www.ifapme.be/auto-ecole. Les auto-écoles souhaitant participer à l’action peuvent encore se manifester auprès de l’IFAPME, pour les prochaines années de formation.

Les équipes de l’IFAPME ont récemment commencé à communiquer les modalités pratiques à chaque apprenant ou apprenante concerné.e. Depuis la mi-mars, plus de 140 jeunes en formation en ont déjà fait la demande. Des apprenants et apprenantes IFAPME bénéficieront donc bientôt de la mesure !

Déjà inscrit ? Vous pouvez profiter de l’ensemble de ces mesures si vous réalisez au minimum 3 mois de stage en entreprise d’ici le 30 septembre 2022.

Pas encore inscrit ? Vous pouvez vous inscrire toute l’année en formation pour jeunes (dès 15 ans). Vous commencez votre stage dès que vous avez trouvé une entreprise formatrice et vous rejoignez les cours en septembre.

Passeport Drive Construction

D’autres mesures par l’IFAPME et le secteur

Pour la rentrée 2021, l’IFAPME et le secteur de la Construction, CCW et Constructiv, ont aussi mis en œuvre des mesures concrètes pour booster l’envie et l’intérêt de celles et ceux qui envisagent de se former dans le secteur. Ces avantages seront poursuivis pour la rentrée prochaine.

· Remboursement du minerval pour les formations d’adultes des filières de la construction, de l’électrotechnique et du bois. Les frais de scolarité des apprentis et apprenties étaient pris en charge par l’IFAPME.

· Coaching intensifié par les Référents IFAPME pour les apprenants et apprenantes en alternance qui s’engagent dans la dynamique du Plan de reconstruction de la Wallonie. Pour les soutenir plus encore dans leur formation et renforcer leur volonté d’évoluer dans un des métiers du secteur.

· Nouveaux parcours par modules en formations d’adultes : c’est-à-dire qu’après chaque année de formation, les apprenants et apprenantes ont la possibilité d’obtenir

un certificat attestant de la maitrise des compétences acquises. Au terme du parcours complet de formation, un diplôme IFAPME homologué est délivré.

· Possibilité d’une augmentation de 100€ pour chaque rétribution mensuelle octroyée aux apprenants et apprenantes qui entament une formation en alternance dans le secteur de la construction (liée à la prime de 2000€ du Gouvernement wallon).

Outillés pour l'avenir

Des métiers concrets, sur toute la filière

Des voiries aux bâtiments, des constructions traditionnelles en béton aux nouveaux bâtiments en structures bois. Du gros œuvre au parachèvement en passant par l’isolation et la performance énergétique des bâtiments. Du sol au plafond, des techniques traditionnelles aux technologies numériques, des métiers du patrimoine à la mise en œuvre de matériaux innovants ou biosourcés… Au total, c’est une quarantaine de formations dans le secteur de la construction, de l’électrotechnique et du bois que propose l’IFAPME. Il y en a donc pour tous les goûts et toutes les orientations, avec à chaque fois, la satisfaction de voir son travail prendre forme concrètement.

Un secteur qui se modernise

Contrairement aux idées reçues, le secteur évolue et se modernise de plus en plus. Les techniques de construction s’adaptent et sont toujours plus respectueuses de l’environnement. Une attention particulière est donnée aux performances et à la consommation d’énergie des bâtiments. Comme le bois qui revient en force ces dernières années sur les chantiers, de nouveaux matériaux durables et biosourcés commencent à prendre de l’ampleur, exigeant de nouvelles techniques et compétences.

De nouveaux métiers voient aussi le jour grâce aux nouvelles technologies et à la digitalisation des métiers de la construction. Ainsi, certains s’ancrent de plus en plus dans la modernité que ce soit sur les chantiers mais aussi dans les bureaux d’études. Des métiers parfois moins manuels, mais tout aussi importants et bénéfiques pour le secteur.

C’est par exemple le cas pour les formations suivantes :

· Les Coordinateurs BIM qui se chargent de la modélisation 3D de tous les éléments

d’une construction.

· Les Métreurs-deviseurs qui évaluent les coûts de production de grands projets de construction ou de rénovation.

· Une nouvelle formation pour la rentrée 2022 : Technicien-coordinateur en rénovation énergétique des bâtiments. La création de cette formation est apparue dans le cadre d’une projet européen Interreg, RENOVALT.

Des taux d’insertion qui frisent les sommets

En 2020, l’IFAPME a mené une étude sur l’insertion professionnelle de ses apprenant.e.s.

Six mois après avoir obtenu leur diplôme,

· 85% des apprenants certifiés en construction, entrés en formation dès 15 ans, ont trouvé un emploi ou ont continué leur formation, en général dans les filières

chef d’entreprise.

· Ce chiffre dépasse les 94% pour les stagiaires adultes diplômés.

La preuve avec notre entreprise-partenaire, Thomas & Piron, qui forme de nombreux apprenants IFAPME chaque année. Pour la rentrée 2021, L’entreprise de construction était encore à la recherche de 70 apprenants et apprenantes à former dans plusieurs métiers, avec un CDI au terme de la formation.

Axel Mestdagh, Coordinateur RH chez Thomas & Piron :

« C’est la sécurité de pouvoir engager une personne formée sur mesure et connaissant l’entreprise ».

Des « diplômes » à chaque étape

Différents diplômes peuvent être décrochés au cours d’un même parcours de formation. Outre les diplômes IFAPME, homologués, qui sanctionnent nos filières complètes de formation (1 à 3 ans), certaines formations plus courtes donnent déjà accès à une RAF : Reconnaissance des Acquis de Formation ou à un CeCAF : Certificat de Compétences Acquis en Formation. Ces certificats ou reconnaissances attestent de la pleine maîtrise des compétences essentielles au métier.

Cela permet ainsi une mobilité et une flexibilité plus grande pour les apprenants puisqu’ils décrochent, en cas de réussite, une certification validant les compétences et le savoir-faire acquis en formation, pour partie en centre IFAPME, pour partie en entreprise.

Par exemple, un apprenant inscrit en formation d’Entrepreneur en constructions gros-œuvre peut valider les compétences nécessaires du métier de « Maçon » avant la fin de sa formation : s’il réussit en 2ème année, il décroche son CeCAF « Maçon ». Il peut alors être opérationnel en entreprise, en toute autonomie. S’il poursuit sa 3e année, il décrochera son diplôme de Chef d’entreprise.

Intéressé·e par une formation à l’IFAPME ?

Contactez-nous au 0800/90 133 ou par mail via info@ifapme.be.