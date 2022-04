Nous n’avons pas actuellement une idée précise du coût non médical total, c’est-à-dire de l’ensemble des coûts directs et indirects que représente le groupe des personnes en incapacité de travail pour les finances publiques. Or, connaître ce coût permet de connaître le gain que représente le retour au travail de personnes en incapacité pour le budget de l’État. Le budget ainsi libéré peut être utilisé pour soutenir le processus d’activation, par exemple en investissant dans l’accompagnement, l’encadrement, la formation, etc.

Selon la Cour des comptes, le coût des indemnités d’incapacité de travail atteignait déjà 9,3 milliards € en 2019

Il s’agit là d’une augmentation considérable de 2 milliards € par rapport à 2015. Au cours de ces quatre dernières années, le nombre de personnes en incapacité de longue durée est passé de 390.765 à 467.884. En quatre ans, cela représente une augmentation de 20 %. Le nombre de burn-out et de dépressions a, quant à lui, augmenté de 40 % au cours de cette même période. Tout indique que si nous ne faisons rien en 2022, nous atteindrons le cap des 500.000 personnes en incapacité de longue durée.

Ces chiffres sont inacceptables. Pour inverser la tendance, il est essentiel d’adopter une approche positive qui bénéficie à la fois aux personnes en incapacité de longue durée, aux employeurs et aux pouvoirs publics. Bien qu’il existe aujourd’hui un cadre juridique pour les trajets de réintégration, nous devons malheureusement constater que dans la pratique, ceux-ci ne portent pas suffisamment leurs fruits. De plus, le délai pour pouvoir lancer un trajet de réintégration en tant qu’employeur (quatre mois) est beaucoup trop long. Ce délai constitue un obstacle majeur à une activation rapide et efficace. Afin d’inverser cette tendance à la hausse qui est insoutenable et injustifiable, nous devons à tout prix donner aux personnes en incapacité de longue durée toutes les chances de retrouver le chemin du marché du travail en tenant compte de leurs capacités individuelles. Pour ce faire, il convient de mettre l’accent sur la responsabilisation, l’accompagnement et les trajets personnalisés :

1) Il n’y a aucune raison de ne pas œuvrer pleinement et résolument en faveur d’un accompagnement ciblé et d’une réintégration maximale des personnes en incapacité de longue durée. Cet accompagnement sur mesure peut être financé intégralement par les effets retour qui découleront automatiquement des effets positifs d’une telle approche.

2) Cet accompagnement doit être mis en place suffisamment rapidement et peut être organisé parallèlement au traitement médical, bien entendu en coordination avec celui-ci. L’approche séquentielle qui prévaut actuellement ne fonctionne pas.

3) Le travail, rémunéré ou non rémunéré, contribue dans de nombreux cas au processus de rétablissement. Le travail permet d’avoir des contacts sociaux et de maintenir/rétablir une structure dans la routine quotidienne. Il permet en outre de se sentir utile et valorisé, et de mieux maîtriser sa propre situation.

4) Si possible, il convient de maintenir un lien avec le monde du travail et de se concentrer sur la période qui suit l’incapacité de travail afin de donner une perspective et un point d’ancrage.

Federgon a, sur ces bases, développé un plan d’action qui repose sur quatre piliers et vise à réduire de manière drastique le nombre de personnes en incapacité de longue durée et à faire en sorte qu’un maximum de personnes retrouve le chemin du marché de l’emploi en restant le plus possible dans l’optique du travail et de la carrière.

1. Anticiper : mieux vaut prévenir que guérir, et cela coûte aussi moins cher. Il convient avant tout d’éviter au maximum que des travailleurs ne se retrouvent en incapacité de longue durée.

2. Investir : miser sur la personnalisation et veiller à ce qu’un maximum de personnes retrouve le chemin du marché du travail.

3. Activation après une incapacité de travail : explorer les possibilités de réintégration et faciliter la reprise du travail, y compris chez un autre employeur.

4. Intégrer la connaissance du marché du travail et l’expertise médicale : en vue de favoriser un retour sur le marché du travail.

Si la lutte contre le chômage doit rester une priorité, ne pas s’occuper des malades de longue durée est une irresponsabilité sociale, morale et économique.

Il ne s’agit pas de choisir entre les uns et les autres mais, de façon moderne, d’accompagner chacun, de la meilleure façon, sur le chemin du travail.

Arnaud le Grelle

Directeur régional Federgon