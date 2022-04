La motivation comme seule condition

« Nous recherchons activement des personnes en quête d’un emploi qui ont des difficultés à trouver du travail », explique Frédéric De Cooman de BeCode. « Songeons aux personnes peu qualifiées, mais aussi aux personnes issues de l’immigration. Il y a dans ces groupes cibles énormément de talents qui ne se voient souvent offrir aucune chance de trouver un emploi. Nous nous intéressons également à tous les âges : nos participants ont de 18 à 60 ans. »

« À l’issue de notre formation, tout le monde peut commencer à travailler dans le secteur informatique. Lors de la procédure de sélection, nous sondons la motivation des participants. C’est – en dehors de quelques connaissances informatiques de base – le seul critère sur lequel nous sélectionnons. Un diplôme ou une expérience dans le domaine ne sont donc absolument pas nécessaires. »

7 sur 10 trouvent un emploi

« Beaucoup de gens pensent que pour obtenir un emploi dans l’informatique, il faut un master, mais ce n’est plus vrai », poursuit Frédéric. « La pénurie de personnel dans ce secteur est importante : nombre de nos participants trouvent donc effectivement un emploi. »

« En Wallonie, nous organisons les formations avec Cefora depuis plusieurs années. Dans cette région, 9 participants sur 10 se voient offrir un stage après la formation et 7 sur 10 trouvent un emploi permanent dans l’année qui suit la formation. Nous voulons encore augmenter ce taux de réussite dans les années à venir. »

Défis réels

« Nos formations durent sept mois. Nous croyons en une méthode d’apprentissage très active », dit encore Frédéric. « Les stagiaires apprennent en pratiquant et se voient proposer des exercices de plus en plus difficiles. Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises telles que Microsoft et SAP afin de garantir que la formation est adaptée aux défis réels du marché. »

« Nous simulons un environnement de travail et l’associons à un parcours d’apprentissage comportant des travaux de groupe et un accompagnement étroit. L’accent est mis sur l’épanouissement personnel. Nous fournissons les bonnes sources et enseignons aux participants comment convertir ces informations en compétences pratiques. »

Et après la formation ?

La formation est immédiatement suivie d’un stage dans une entreprise informatique. Il est important que le stage soit toujours lié à un poste vacant, afin qu’il y ait une opportunité concrète après le stage.

Pendant et après la formation, les participants sont soutenus par les coachs de carrière de Cefora. Ceux-ci constituent le maillon entre les participants et le gigantesque réseau de 60.000 employeurs au sein de la Commission paritaire 200. Ils mettent les bons profils en relation avec les bons emplois et encadrent les participants lors des contacts avec les employeurs, la recherche d’un stage et le processus de candidature.

Pas d’expérience, mais envie d’un défi dans l’informatique ?

Découvrez les formations en IT sur www.cefora.be !