1. Vous sous-estimez vos collègues

En tant que travailleur acharné et expert en matière de branding, vous faites partie de la crème de la crème, n’est-ce pas ? Grâce à vos efforts, de nombreux projets ont déjà été menés à bien. Cependant, sachez que vos succès ne doivent pas vous aveugler quant aux efforts déployés par vos collègues.

En surestimant (inconsciemment) vos performances, vous risquez de sous-estimer injustement le tour de force plus discret d’un autre collègue. Tout le monde ne met pas en avant son approche efficace et d’autres montagnes de travail sont gravies en silence.

2. Le succès des autres est inné

Admirez-vous le succès de votre collègue et semble-t-il couler de source ? Pensez-vous qu’il s’agit d’un talent inné ? Sachez que le talent n’explique pas tout et ne permet pas à lui seul de connaître le succès.

La clé du succès est une combinaison de talent, de persévérance, d’engagement, de mentalité adéquate et d’approche intelligente. Qui sait, vous avez peut-être aussi un talent caché qui attend simplement d’être découvert et exploité pleinement ?

3. Vous prenez les critiques personnellement

Vous ne devez pas toujours prendre personnellement les critiques ou les remarques adressées par un collègue ou un manager au sujet de votre projet ou de l’exécution de certaines tâches. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’une confrontation mais simplement d’une observation qui ne peut que vous rendre meilleur. Soyez reconnaissant vis-à-vis des critiques que l’on vous fait car celles-ci vous permettront peut-être de transformer vos projets en succès.

4. Vous évaluez mieux vos propres collègues

En travaillant souvent ensemble, vous évaluez et valorisez correctement vos propres collègues. Collaborez-vous sur un projet avec des personnes d’un autre service ou d’une autre équipe ? Il est dès lors possible que vous les évaluiez inconsciemment moins bien que les membres de votre propre équipe parce que vous ne les connaissez pas ou moins bien.

Mettez de côté vos préjugés et essayez de les évaluer à leur juste valeur. Leur contribution et leurs remarques seront indéniablement une valeur ajoutée pour votre équipe.

