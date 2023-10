La mesure "zéro coti" rabotée : "une bonne gestion des deniers publics"

Le projet de loi des ministres Dermagne (PS), Vandenbroucke (Vooruit) et Clarinval (MR) "portant des dispositions diverses en matière sociale" a été approuvé 98 voix pour, 24 contre, et 13 abstentions.

Ce texte prévoit - parmi d’autres mesures - de revoir, dès le 1er janvier 2024, le système "zéro coti" qui dispense les entrepreneurs de payer des cotisations patronales sur leur premier engagement, et ce de manière illimitée. La mesure avait pour but, à la base, d’inciter les PME à franchir le pas de l’engagement.

Mesure "coûteuse"

En 2022, la mesure a été une première fois plafonnée à 4 000 € par trimestre pour le premier emploi.

Avec le projet de loi validé ce jeudi à la Chambre, le plafond sera abaissé à 3 100 € par trimestre dès janvier prochain. "On a trouvé un équilibre entre une bonne affectation des moyens et un soutien aux recrutements", a justifié le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, devant les députés.

En 2021, un rapport de la Cour des comptes égratignait la mesure. Alors qu’un budget de 500 millions d’euros avait été prévu, le dispositif s’est révélé bien plus coûteux, de l’ordre du milliard d’euros, avertissait le rapport. Et sans pour autant faire progresser le volume de travail "dans la même proportion".

Une hausse du coût que la Cour des comptes a imputé à des utilisations "impropres" de la mesure: "des réductions octroyées pour des salaires très élevés ou de grands employeurs bénéficiant de réductions." Tout en indiquant qu’il était impossible pour l’ONSS de tout contrôler.

4e, 5e, 6e engagements

Le texte voté à la Chambre ce jeudi amène aussi la suppression de l’aide accordée pour les 4e, 5e et 6e engagements. En effet, la réduction groupe-cible "premiers engagements", dans sa mouture initiale, prévoyait des réductions forfaitaires de cotisations patronales, du 2e au 6e engagement. Une réduction prévue pour 13 trimestres et qui diminuait dans le temps.

Dès le 1er janvier, les employeurs ne pourront bénéficier de la réduction que pour les 3 premiers engagements.

Lors de la discussion du texte à la Chambre jeudi, la N-VA a dit ne pas "comprendre" la suppression de cette aide pour les 4e-5e-6e emplois.

Le PTB a quant à lui regretté que la mesure n’aille pas plus loin. "Cela s’avère très onéreux et inefficace [...] C’est une mesure que l’on maintient pour que les libéraux puissent continuer ce show. Un show qui prive la sécurité sociale de beaucoup d’argent", a déclaré le député Gaby Colebunders.

Cécile Cornet, députée écologiste, a salué "la bonne gestion de l’argent public. Les balises de la mesure étaient trop larges et le coût a explosé. Et la mesure a été utilisée par des entreprises qui n’en avaient pas vraiment besoin. Il y a eu un effet d’aubaine."

Même si dans la majorité fédérale on respecte le consensus trouvé, certains avouent avoir voulu aller plus loin, en ciblant par exemple l’engagement de chômeurs longue durée (comme en Flandre) ou l’emploi faiblement rémunéré.

Si l’Union des classes moyennes (UCM) se dit "un peu déçue" du plafonnement, "cela reste raisonnable. Avec un plafonnement à 3 100 euros, plus de 90% des petits indépendants restent couverts par la mesure. Par ailleurs, sa durée reste indéterminée", souligne Matthieu Dewèvre, conseiller Emploi à l’UCM.

Dévoiement

"Nous n’avons jamais contesté le rapport de la Cour des comptes, insiste le conseiller. La mesure a coûté plus cher que prévu. Et il y a eu un dévoiement à l’esprit de la règle. La mesure a été appliquée à des salaires égaux ou supérieurs à 10 000 euros… C’est un peu technique mais il était possible de “déplacer” l’aide du premier engagement sur d’autres salariés. Ce n’est plus vraiment un premier engagement alors... Il fallait pouvoir encadrer et si le plafonnement était le seul moyen d’y arriver, nous ne nous y sommes pas fortement opposés. Car la plupart des petits indépendants restaient couverts", répète-t-il.

Matthieu Dewèvre a fait les calculs: quand le plafond a été porté à 4000 euros, pour tous les salaires en dessous de 5 300 € bruts, le plafonnement n’était pas ressenti.

Avec le plafonnement à 3 100 euros, ce sont les salaires en dessous de 4 100 euros qui restent couverts. "Une baisse significative mais c’est suffisamment élevé pour que la mesure continue de bénéficier aux petits indépendants et empêcher certaines situations abusives", atteste le conseiller de l’UCM.

Néanmoins, Matthieu Dewèvre l’assure: "cela reste une aide importante pour les employeurs. Une aide financière mais aussi psychologique. On sait que c’est extrêmement difficile pour un entrepreneur de devenir employeur. Cela reste essentiel pour aider ces entreprises à se développer".

Et cela a créé de l’emploi, assure-t-il. Fin 2022, c’était plus de 66 000 employeurs qui avaient déjà utilisé la mesure, les secteurs du commerce et de la construction étant les plus friands.

L’UCM regrette toutefois la suppression de l’aide pour les 4e, 5e et 6e engagements. "Une mesure prise pour des raisons budgétaires lors du conclave de mars dernier."

Dans son Mémorandum qui sera publié en fin d’année, l’UCM plaidera notamment pour la restauration de cette aide ainsi qu’un plafonnement indexable.