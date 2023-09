3 constatations au sujet des emplois dans le secteur de la construction

La construction est traditionnellement un secteur offrant un degré de sécurité d’emploi relativement élevé. Tout le monde doit pouvoir se loger et des maisons ou appartements sont sans cesse construits ou rénovés. Cela signifie une multitude d’opportunités professionnelles tant pour les hommes que les femmes au sein du secteur de la construction.

Pensons également aux grands travaux d’infrastructure qui nécessitent encore beaucoup de main-d’œuvre, tout comme les ouvriers du bâtiment seront toujours nécessaires pour construire des ponts, des lignes ferroviaires, effectuer des travaux routiers, etc.

De nos jours, la sécurité d’emploi se heurte à de nombreuses turbulences : cela va de l’évolution erratique des prix à l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement. Compte tenu des hausses de prix, il se peut que les gens commencent à reporter leurs travaux de rénovation ou projets de construction non urgents. En revanche, suspendre définitivement un projet est plus difficile car des travaux devront de toute façon être réalisés à un moment donné.

La construction reste dès lors un secteur très attractif. Vous bénéficiez d’une sécurité d’emploi et gagnez bien votre vie. Vous pouvez contribuer à construire le rêve de quelqu’un d’autre et les possibilités de formation et de carrière sont multiples. Même si vous n’avez pas de diplôme ou de formation adéquate, vous apprendrez votre métier de la meilleure façon sur le terrain. Et même si un chantier de construction est par définition temporaire, vous bénéficierez presque toujours d’un contrat de travail à durée indéterminée”.

Deuxième constatation : presque toutes les professions de la construction sont en pénurie

La construction souffre d’une importante pénurie de main-d’œuvre. En réalité, il y a très peu d’emplois dans le secteur qui ne soient pas en pénurie. Des métiers tels que coffreur, plâtrier, couvreur, charpentier, vitrier ou installateur de sanitaires sont statistiquement des emplois très peu prisés.

Les chiffres ne mentent pas : l’afflux de nouveaux travailleurs est beaucoup trop faible. De plus, les rares candidats manquent souvent de compétences et cela pose problème. Dans bien des cas, les entreprises de construction ne prennent même plus la peine de publier des offres d’emploi car elles n’obtiennent de toute façon aucune réponse à leur publication.

Entre-temps, les employeurs et les travailleurs du bâtiment ont uni leurs forces pour attirer davantage de personnes dans leur secteur. Par le biais de séances d’information, de campagnes de communication et de sensibilisation, ils tentent de convaincre chaque année 20.000 hommes et femmes d’accepter un emploi dans la construction. Les femmes sont d’ailleurs encore et toujours trop peu nombreuses dans le secteur de la construction, malgré les nombreuses opportunités de carrière qui s’offrent à elles.

Troisième constatation : presque tous les emplois dans la construction requièrent une formation

De nombreux emplois dans la construction requièrent une formation ou une expérience spécifique. Il s’agit souvent des principaux métiers en pénurie tels que le chef de chantier et le calculateur de construction.

Il est vrai que le type de formation varie considérablement d’un emploi à l’autre, sans oublier les nombreuses fonctions qui s’apprennent sur le terrain. Bon nombre d’entreprises de construction le demandent car cela permet d’enseigner immédiatement aux gens ce dont ils ont vraiment besoin sur un chantier. Une réduction des coûts de formation dans la construction est à l’ordre du jour. Cela permettrait à davantage de personnes sans expérience ou formation spécifique d’être employées dans le secteur de la construction sans que cela ne devienne un fardeau pour les entreprises.

(William Visterin/Edouard Huybrechts)

Êtes-vous tenté(e) par un emploi dans le secteur de la construction ?