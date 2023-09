Emploi : 55 % des travailleurs belges sont satisfaits de leur supérieur hiérarchique, selon une étude

Avec un peu plus d’un travailleur sur deux heureux de sa relation avec son chef de service, la Belgique se situe dans la moyenne européenne, estimée à 53 %, tout comme le Royaume-Uni (55 %) et l’Espagne (52,5 %).

En comparaison, les salariés français (42,5 %) et italiens (41,5 %) se montrent beaucoup plus critiques avec leur supérieur hiérarchique tandis que le personnel des pays nordiques a tendance à être plus bienveillant envers leur manager.

Le télétravail comme facteur déterminant

Selon SD Worx, la satisfaction des employés belges augmente s’ils sont autorisés à travailler à domicile au moins un jour par semaine.

“Plus précisément, la satisfaction à l’égard du supérieur hiérarchique est la plus élevée pour ceux qui sont autorisés à télétravailler de 2 à 4 jours : pas moins de sept salariés sur dix dans ce cas se déclarent satisfaits de leur supérieur”, note encore le prestataire de services RH.

Mais si les télétravailleurs apprécient la confiance et l’autonomie qui leur sont octroyées, force est de constater que bosser chez soi a ses limites. “Les personnes qui travaillent cinq jours à domicile – en raison de la distance, par exemple – peuvent éprouver moins de satisfaction, moins de liens avec leurs collègues ou leur supérieur”, détaille Katleen Jacobs, consultante chez SD Worx.

D’après un récent rapport du SPF Mobilité et Transports, 32 % des Belges actifs travaillent à domicile au moins une fois par semaine.

(*) L’enquête de SD Worx a été menée dans 10 pays européens auprès de 16.011 travailleurs, dont 1.000 employés belges