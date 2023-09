Jusqu’à 200.000 euros de plus que son prédécesseur ? Le salaire du nouveau patron de bpost pose question

La rémunération du nouveau CEO de bpost, Chris Peeters, demeure plutôt mystérieuse… et pose question. Et ce, d’autant plus que “Le Soir” assure ce lundi 11 septembre 2023 que le nouvel homme fort de la poste gagnera au moins 200.000 euros de plus que son prédécesseur. “Conforme au marché”, assure l’entreprise postale.