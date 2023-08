Nombre de faillites toujours élevé en Belgique : les 7 premiers mois de 2023 échappent tout juste au triste podium

Depuis le début de cette année, les tribunaux de l’entreprise ont prononcé près de 6000 faillites, dont une large majorité (1270) dans le domaine de la construction.

Cela place pour l’instant les 7 premiers mois de 2023 juste en dehors du podium des pires années depuis 2014. L’année 2019 était la pire au cours des 10 dernières années, avec 6357 faillites enregistrées entre janvier et juillet, suivie par 2014 et 2015).

Les chiffres de 2020 et 2021 ont été tronqués par la crise du coronavirus, rappelle Statbel., Outre les mesures de soutien adoptées par le politique, pour soutenir les entreprises, “de nombreux tribunaux de l’entreprise et greffes ont fonctionné à capacité réduite et limité leur activité jusqu’au 18 mai 2020. De plus, un arrêté royal qui a eu pour conséquence le gel des procédures de faillite devant les tribunaux était d’application jusqu’au 17 juin 2020, afin de protéger les entreprises qui étaient en bonne santé avant le 18 mars 2020 contre les effets de la crise du Covid-19”.

S’en est suivi un nouveau moratoire sur les faillites en novembre 2020, jusqu’au 31 janvier 2021. Entre les deux moratoires, l’administration fiscale et l’ONSS ont épargné, par un moratoire de fait, des entreprises en renonçant à les citer en faillite à la suite de dettes fiscales et sociales. “Ce dispositif est resté également en vigueur après le 1er février 2021 avant que les citations ne reprennent à partir d’octobre 2021 en ce qui concerne l’ONSS et aux alentours de mars 2022 du côté de l’administration fiscale où les citations ont repris progressivement dans plusieurs provinces”, écrit Statbel.

On se souviendra également que de nouvelles mesures ont été adoptées jusqu’au 31 mars 2023 pour soutenir les entreprises durant la crise de l’énergie, limitant, là encore, la casse.