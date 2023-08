Les syndicats de Ryanair appellent les politiques à réagir rapidement dans une lettre ouverte: "La compagnie retourne dans ses travers"

"Notre syndicat a organisé plusieurs grèves en 2018 au terme desquelles Ryanair s'était engagé à suivre ces législations. Cependant, cinq ans après, la compagnie Ryanair retourne dans ses travers et conteste maintenant la légitimité de ces législations", déplorent vendredi la CNE, ACV Puls et la Belgian Cockpit Association (BeCA), l'association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique.

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Alexandre De Croo et au Ministre-Président de la Wallonie, Elio Di Rupo, les syndicats demandent à être reçus dans les plus brefs délais "afin de vous exposer plus en détail les méfaits permanents de cette compagnie aérienne".

Les organisations syndicales appellent également les politiques à "agir au plus vite, dans le cadre de vos compétences, afin que cette entreprise cesse de se comporter comme si elle était au-dessus des législations".

"À titre d'exemple, les pilotes employés de la compagnie ont introduit une action judiciaire et la compagnie décide d'imposer le retrait de ces actions en échange d'une nouvelle convention collective de travail", illustrent-ils. "De plus, la direction décide de manière unilatérale de dénoncer notre CCT signée durant le Covid et ce malgré l'impossibilité légale de le faire", ajoutent-ils.

Face à ces "pieds de nez à notre législation sociale", les syndicats estiment n'avoir pas eu d'autre choix que "d'organiser plusieurs jours de grève dans le courant de cet été afin de démontrer notre mécontentement et dans l'espoir que nos droits soient respectés".

Durant les grandes vacances, les pilotes de la compagnie irlandaise à bas-coût sont partis en grève les week-ends du 15-16 juillet, du 29-30 juillet et ils se croiseront à nouveau les bras les 14 et 15 août prochains. Ils réclament la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos.

Contactés par l'agence Belga pour commenter la lettre ouverte et la demande de rencontre, le cabinet du Premier ministre n'a pas donné suite tandis que le Ministre-Président wallon n'a pas souhaité réagir.