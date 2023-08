Martin, d’étudiant en sociologie à souffleur de verre : “En voulant me réinscrire à l’unif, j’ai découvert que je n’étais plus finançable”

C’est en cherchant à se réinscrire à l’université de Liège que Martin Karaziak découvre qu’il n’est plus finançable. “J’appuie sur le bouton et l’ordinateur m’écrit : “Ce n’est pas possible, vous n’avez pas eu assez de crédits ces trois dernières années”. J’aurais dû réussir la moitié de tous mes crédits, et ce n’était pas le cas.”