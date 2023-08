Travail des enfants: 833 dérogations en 2022

Selon une réponse du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) à une question parlementaire, ces dérogations sont en hausse. Elles sont passées de 550 en 2018 à 833 en 2022, soit + 51,5% en quatre ans.

D’après la Direction générale de l’Inspection du travail – Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, qui accorde ces dérogations, cela ne veut pas dire, pour autant, qu’il y a plus d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent qu’avant.

"Si l’on regarde les chiffres des dérogations depuis 2018, l’on constate une augmentation importante en 2019 (805 dérogations, NDLR) et ensuite une baisse en 2020 et 2021 (611 et 785 dérogations, NDLR), probablement due à la crise sanitaire et à l’arrêt ou la diminution des activités à ce moment-là. Le nombre de dérogations accordées en 2022 a retrouvé un niveau similaire à 2019."

Des contrôles en hausse

Pour la Direction générale, l’augmentation des dérogations "peut, sans doute, s’expliquer en partie par le fait que de grosses agences introduisent systématiquement des demandes de dérogations pour toute activité de travail des enfants, ce qu’elles ne faisaient peut-être pas par le passé".

Et d’ajouter: "Le fait que l’interdiction du travail des enfants soit revenue au-devant de l’actualité en 2018, notamment suite à un contrôle de l’Inspection du travail dans le Limbourg qui a eu un certain retentissement dans la presse néerlandophone à l’époque (un enfant de 10 ans avait été contrôlé alors qu’il aidait son père à installer un stand lors d’une journée festive, NDLR) , l’augmentation des contrôles et une vigilance préventive accrue de l’Inspection du travail n’y sont probablement pas étrangers."

La cause n’est donc pas à chercher du côté des enfants influenceurs, qui ne représentent qu’une dizaine de demandes de dérogation par an, indique le ministre. La question parlementaire, déposée par la députée CD&V Leen Dierick, traitait en effet à la base de la protection de ces enfants influenceurs. Et pour lesquels la législation sur le travail des enfants n’est pas suffisamment adaptée, dit la députée.

Le SPF Emploi précise toutefois que les dérogations demandées ne sont que la "partie visible du phénomène". "On peut, par contre, en déduire que le travail des enfants est plus visible et donc mieux encadré par le respect de la loi qu’avant."

Photos publicitaires en tête

En 2022, le top 3 des activités pour lesquelles des demandes de dérogations ont été introduites sont: les photos publicitaires avec 303 autorisations accordées pour 512 enfants au total (une dérogation peut concerner plusieurs enfants) ; le passage dans des émissions radio/TV sans publicité avec 217 autorisations pour 2 839 enfants ; et les représentations artistiques (spectacle,…), avec 184 autorisations pour 1 012 enfants.

Chaque année, des demandes de dérogation sont également refusées, car l’administration estime par exemple que les prestations peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant. On comptabilisait 16 refus en 2022 (12 en 2018).

30 enquêtes

L’Inspection du travail, compétente pour le contrôle du respect de l’interdiction du travail des enfants, réalise également des contrôles.

30 enquêtes ont été menées l’an dernier (contre 22 en 2019). Ces contrôles sont effectués soit à la demande du Directeur général de l’Inspection du travail "lorsqu’une demande a été refusée", soit sur plainte ou dénonciation, ou encore d’initiative quand "par exemple de la pub est faite pour des événements où il apparaît que des enfants sont concernés alors qu’aucune demande de dérogation n’a été introduite".

L’Inspection du travail peut alors donner un avertissement lorsqu’elle constate un manquement mineur (un léger dépassement des prestations autorisées), ou dresser un procès-verbal en cas d’infraction grave (absence de demande de dérogation).

Les 30 contrôles de 2022 ont donné lieu à 12 avertissements pour lesquels 13 enfants étaient concernés et 29 PV (38 enfants concernés).

Une même enquête peut aboutir à un avertissement et un PV. Par ailleurs, lorsqu’un PV est dressé, il est dressé contre l’organisateur de l’événement, l’intermédiaire éventuel et les parents (soit 3 PV).