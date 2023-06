Un job étudiant à 15 ans ? "C’est souvent la galère"

Un travail étudiant accessible dès l’âge de 15 ans en Belgique (à condition d’avoir suivi ses deux premières années de secondaire, sans pour autant les réussir). En 2022, on recensait 20 207 étudiants jobistes de 15 ans selon l’ONSS (Office national de sécurité sociale). Ils représentaient 3% de l’ensemble des jobistes.

Si leur nombre est en augmentation (+37% depuis 2018), ces jeunes de 15 ans semblent rencontrer pas mal d’obstacles avant de pouvoir mettre les pieds dans le monde du travail.

"Il a répondu à tout"

"À cet âge-là, c’est la croix et la bannière, réagit la maman de Simon, 15 ans. Ayant commencé à sortir un peu cette année et à faire du shopping, il s’est rendu compte que cela coûtait cher. Ce qui l’a motivé à chercher un job étudiant."

Simon a commencé les démarches en janvier. Soutenu par ses parents, il a rédigé avec eux son CV et sa lettre de motivation. Le jeune garçon a même participé à une après-midi spéciale organisée dans sa Commune où il a pu s’inscrire dans les agences d’intérim.

Candidatures spontanées, recherche sur les réseaux sociaux, etc., les mois ont passé et la perspective de se faire un peu d’argent de poche s’est estompée peu à peu. "Il a reçu beaucoup d’offres via les agences d’intérim. Il a répondu à tout. Il n’est pas difficile. Disponible pour les deux mois d’été, il voulait même bosser le week-end pendant l’année. Mais là, j’ai émis quelques réserves. Dans 9 cas sur 10, il n’a pas eu de réponse et quand on lui a répondu, c’était pour lui dire que son âge posait problème, explique la maman. Dans ce fast-food, on lui a précisé que c’était 16 ans minimum, pareil dans les Communes, les maisons de repos, les CPAS… et 18 ans au cinéma."

"Dégoûté"

Face aux refus et aux absences de réponse, Simon s’est dit plusieurs fois "dégoûté". "Mais il est resté déterminé et a continué à chercher. Il est aussi un peu pénalisé parce qu’il est de fin d’année, ajoute sa maman. Dans sa classe, beaucoup de ses copains ont un job d’étudiant car ils ont déjà eu 16 ans. Je pense que ce serait bien qu’on sensibilise les entreprises car je vois beaucoup de magasins en ville qui manquent d’étudiants mais d’un autre côté, on ne laisse pas la chance aux jeunes de 15 ans, volontaires, de travailler. C’est paradoxal. Or, j’ai l’impression que de plus en plus de jeunes ont envie de bosser à l’heure actuelle."

Quant à Simon, "de toute façon, je lui ai dit que rien n’était perdu car son CV est prêt et il voit déjà comment ça se passe", assure sa maman.

Manque d’expérience

Le centre Infor Jeunes de Marche-en-Famenne, qui aide les futurs travailleurs en herbe dans leurs démarches, confirme: Simon est loin d’être le seul dans le cas. "C’est souvent la galère quand on a 15 ans pour trouver un job étudiant", affirme Élisabeth Derouaux, coordinatrice.

La première explication ? "Le manque d’expérience, selon elle. Et c’est pareil pour un premier emploi. Quand un employeur a le choix entre un jeune de 15 ans et un de 18 ans, il prendra l’expérience." Ensuite, si cela fait longtemps que les jobs étudiants sont accessibles dès 15 ans, "beaucoup de parents, d’entreprises et même de jeunes pensent de bonne foi que ce n’est qu’à partir de 16 ans. Une fausse croyance qui constitue un énorme frein". Élisabeth Derouaux constate enfin que les employeurs recherchent de plus en plus d’étudiants avec un diplôme supérieur ou un profil spécialisé. "Ils sont relativement exigeants alors que le salaire est celui d’un étudiant…"

Dès lors, est-ce toujours justifié de permettre à des jeunes de travailler dès 15 ans ? "Bien sûr, indique la coordinatrice du centre Infor Jeunes. Les employeurs ne s’arrêtent pas toujours à l’âge heureusement. Et des jobs, il y en a pour les jeunes de 15 ans ! Il faut peut-être aussi dire aux employeurs qu’un jeune de 15 ans (9,18 €/h au 1er janvier 2023, NDLR) coûte moins cher qu’un jeune de 20 ans (12,33 €/h) selon les barèmes minimaux."

Au bout de six mois de démarches et de recherches, Simon a finalement décroché son premier entretien la semaine dernière à la Maison des jeunes pour l’opération "Été solidaire". Il vient d’obtenir le job et aidera durant deux semaines cet été les personnes âgées.

"C’est dommage car c’est le premier contact qu’ils ont avec le travail"

- ©Photo News

"On ne prend pas d’étudiants de 15 ans, c’est trop jeune, réagit un supermarché de Charleroi. Et puis, il faut 18 ans pour la caisse." Si aucune loi n’interdit les mineurs à la caisse – à moins qu’une règle sectorielle le prévoie -, l’argument est courant. À noter qu’en cas de vol, il serait plus difficile d’engager la responsabilité du mineur que du jobiste majeur.

Au Lunch Garden de Hannut, "on demande 17 ans pour la caisse. Sinon, nous ne fixons pas d’âge. Si on devait refuser quelqu’un, ce serait plutôt par rapport à son attitude face au travail. Si le jeune de 15 ans convient au poste, pourquoi pas ! Mais on n’a jamais vraiment reçu de CV aussi jeunes. Le plus jeune que l’on ait engagé avait 16 ans."

Sur les sites des agences d’intérim, la limite d’âge n’est pas toujours indiquée dans les offres. Certaines la notifient par contre clairement – 16 ans pour Plopsa Coo, 18 ans pour la collecte des sacs PMC chez Idelux,… – ou demandent de l’expérience, des études dans un domaine particulier, etc.

Concurrence

"On peut confirmer la difficulté pour les très jeunes de trouver un job étudiant, dit Sébastien Cosentino, porte-parole de Randstad (agence d’intérim). Une partie des emplois est réservée aux majeurs car ils manipulent de l’argent, etc. 15 ans reste aussi très jeune au niveau maturité et expérience. Et l’âge de 16 ans est assez communément admis sur le marché."

Si les employeurs sont toujours plus nombreux (de 62 753 en 2018 à 71 752 en 2022 ; +14%) à recourir aux étudiants – en raison du coût moindre et de leur flexibilité – "il y a plus de concurrence entre étudiants car le nombre de candidats est en hausse".

La législation a été assouplie (le nombre d’heures a été augmenté pour atteindre cette année 600 h/an) et le contexte économique a poussé 40% des étudiants à booster leurs prestations, selon une étude de Randstad.

Une loi pas claire

Au "détriment" des jeunes de 15 ans ? Selon Student.be, site spécialisé: "la hausse du nombre de candidats est compensée par une hausse de l’offre". Mais Matthieu Verstraete, cofondateur, le reconnaît: "à choisir, l’employeur va se tourner vers un jeune avec plus de bagage. Par ailleurs, la loi n’est pas claire: les jeunes de 15 ans peuvent travailler s’ils ont “suivi” les deux premières années de secondaire. En les réussissant ? La formulation n’est pas très limpide. Et des employeurs préfèrent ne pas prendre de risque."

En outre, "un étudiant du supérieur est plus flexible. Il n’a pas d’horaire de cours complet." Et le travail de nuit (20 h-6 h) est interdit aux moins de 16 ans. "La situation est compliquée pour les jeunes de 15 ans, avoue Matthieu Verstraete. Et c’est dommage car c’est leur premier contact avec le marché du travail. La seule piste possible est de sensibiliser les entreprises au fait que c’est une expérience importante pour ces jeunes. L’avantage à mettre en avant, ce sont aussi les barèmes en fonction de l’âge." "Même si la différence est marginale, répond à ce sujet Randstad. Le job étudiant reste de toute façon attractif pour l’employeur."