Des congés payés illimités ? Le concept (très) loin de faire l’unanimité auprès des travailleurs belges

En Europe, seuls les employés irlandais se montrent encore plus réfractaires que les Belges au changement de système actuel. Au pays de la Guinness, 17,6 % des salariés sondés rejettent le principe de “congé illimité” contre 11,8 % pour la moyenne européenne.

Reçu moyennement par l’ensemble des salariés européens (48,2 %), le concept séduit principalement les travailleurs croates (66,3 %), polonais (60,3 %) et espagnols (56,1 %). En Belgique, seulement 47,4 % des employés se disent favorables à l’idée de fixer eux-mêmes leurs jours de congé.

Et les employeurs belges, que pensent-ils du concept ? Si 30 % pensent qu’il s’agit d’une bonne idée, la majorité d’entre eux (37 %) se dit (évidemment) opposé aux congés payés illimités.

“La plupart des travailleurs sont très réalistes. Tant les travailleurs que les employeurs sont plutôt modérés quant aux vacances illimitées”, estime Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer de SD Worx. “D’un point de vue juridique, il y a certainement des limites en raison de la législation sur les jours fériés, le travail de nuit et les heures de travail maximales : vous ne pouvez pas soudainement effectuer tout votre travail en six mois ou à n’importe quel moment. Il peut également y avoir un effet psychologique. Le travail donne aux gens quelque chose de significatif à faire, des occasions de se développer et d’apprendre, et nous rassemble. ”

Si les vacances permettent donc surtout de recharger les batteries, force est de constater que la moitié des travailleurs sondés en profiterait pour s’offrir quelques jours de congé supplémentaires. En Belgique, 72 % des employés interrogés s’en tiendraient au même nombre de jours ou prendraient seulement un peu plus de repos. En comparaison, à peine 21 % des salariés prendraient beaucoup plus de vacances qu’actuellement.

“Cela varie d’une personne à l’autre, mais, en moyenne, les Belges disent avoir besoin d’au moins 14 jours de vacances consécutifs pour recharger leurs batteries”, souligne encore Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer de SD Worx.

En Belgique, 34 % des employés assurent avoir la possibilité de demander congé le jour même. Et 67 % des sondés expliquent pouvoir demander des vacances dans un délai d’une semaine ou moins. Ce qui est mieux que la moyenne européenne, qui avoisine les 55 %.

(*) L’étude de SD Worx a été menée dans 16 pays européens auprès de 4.833 employeurs et 16.011 travailleurs