L’évolution du nombre de chômeurs en Belgique depuis 1945 montre que le chômage structurel a fortement baissé, dans les 3 régions du pays

La période 1975-1995 a été marquée par une forte augmentation du nombre de chômeurs de longue durée. “Bien qu’il y ait encore plus de chômeurs de moyenne et de longue durée aujourd’hui qu’à la fin des années 1970, nous avons assisté à une forte diminution de ce groupe au cours des dernières décennies”, souligne l’ONEM.

”L’une des principales raisons de la diminution du chômage de longue durée est la réforme des régimes en vertu desquels les chômeurs sont dispensés de chercher du travail, en particulier l’ancien régime de prépension et la dispense en raison de l’âge ou du passé. En conséquence, moins de chômeurs de longue durée potentiels affluent”, précise Nathalie Nuyts auteur de cette étude.

”En outre, nous constatons que les chômeurs de longue durée ont soit retrouvé un emploi ou sont partis à la retraite. Peu bénéficient d’allocations d’incapacité”, explique-t-elle.

”Les chiffres des années 1960 montrent que le chômage structurel ne disparaîtra probablement jamais complètement. Bien que le niveau global du chômage ait été beaucoup plus bas à cette époque, il y avait proportionnellement à peu près le même nombre de chômeurs depuis plus d’un an qu’aujourd’hui. Même dans les meilleures conditions économiques, il y a aujourd’hui des demandeurs d’emploi qui ont plus de mal à retrouver un emploi”, indique-t-elle.