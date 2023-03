Le taux d’emploi a augmenté dans toutes les provinces belges en 20 ans, mais certaines restent à la traîne

Globalement, le taux d’emploi a augmenté dans toutes les provinces au cours des 20 dernières années, mais la plus forte hausse a été enregistrée en Flandre orientale (+10,9 %). C’est d’ailleurs la seule province dans laquelle le taux d’emploi des 20-64 ans atteint désormais les 80 %.

Évolution du taux d’emploi (2002-2022)

Dans trois autres provinces flamandes (Flandre occidentale, Anvers et Limbourg), 75 % ou plus de la population âgée de 20 à 64 ans travaille. Le Hainaut a le taux d’emploi le plus faible (61,4 %). À Liège, Bruxelles et Namur également, moins de 68 % de la population âgée de 20 à 64 ans est au travail.

Taux d’emploi et de chômage par province (2022)

Le taux de chômage reflète pratiquement la même situation par province, avec la Flandre orientale la mieux lotie (2 % de taux de chômage) et Bruxelles (11,5 %), le Hainaut (10,6 %) et Liège (8, %) en bas de classement. Les autres provinces ont un taux de chômage moyen compris entre 3,0 % et 7 %.

Les multiples profils de “l’inactivité”

La Belgique s’est fixé comme objectif un taux d’emploi des 20-64 ans de 80 % en 2030. Pour atteindre cet objectif, plus de 540.000 personnes supplémentaires devront toutefois travailler, selon les calculs de Statbel.

”Vu le nombre limité de chômeurs (272.000), les personnes inactives devront être (ré) activées. En 2022, la Belgique compte environ 1.619.000 inactifs âgés de 20 à 64 ans. Cela représente 24 % de la population totale de cette catégorie d’âge”, explique l’office statistiques.

Dans son enquête, Statbel a interrogé directement les gens sur le statut qu’ils se donnaient. Les catégories d’inactifs sont ainsi : étudiant, femme/homme au foyer, en incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée, retraité et une catégorie résiduelle autre.

Le plus grand groupe d’inactifs au sein du groupe d’âge des 20-64 ans se compose des personnes qui se considèrent comme étant en incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée. Ce groupe compte environ 450.000 personnes, dont 246.000 femmes et 204.000 hommes. Suivent les étudiants et les retraités.

Inactifs de 20 à 64 ans par catégorie et sexe (2022)

La répartition de ces cinq catégories d’inactifs varie fortement d’une province à l’autre.

Alors qu’en Brabant wallon (32,8 %), en Brabant flamand (30,9 %) et à Bruxelles (30,2 %), les étudiants constituent la principale catégorie d’inactifs, dans le Hainaut (34,8 %), à Namur (32,2 %), en Flandre orientale (29,8 %), à Liège (29,5 %), dans le Limbourg (29,1 %), à Anvers (27 %) et dans le Luxembourg (26,2 %), ce sont les personnes en incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée qui constituent le groupe le plus important d’inactifs. En Flandre occidentale, les retraités (30,8 %) forment le groupe le plus important d’inactifs.

Les chiffres rapportés sont des estimations réalisées sur la base d’une enquête par sondage. Ils reposent sur un échantillon effectif d’environ 103.500 personnes âgées de 15 à 89 ans. Toutes les informations sur la méthodologie et l’intervalle de confiance se trouvent sur le site de Statbel.