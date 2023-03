Conflit social chez Delhaize: tous les supermarchés intégrés ont au minimum un potentiel candidat repreneur

Sondée par l'agence Belga, l'entreprise confirme ces informations.

Concrètement, Delhaize parle de "candidats ayant spontanément manifesté leur intérêt". Trois profils sont distingués : les collaborateurs internes (41%), les affiliés actuels (44%) et les nouveaux potentiels affiliés (15%). Les futurs affiliés sont décrits comme "de vrais entrepreneurs, ayant une passion pour Delhaize, pour les collaborateurs et pour les clients".

Dans sa communication interne, l'entreprise précise par ailleurs que le repreneur recevra "un soutien complet afin d'assurer une bonne transition". Ce soutien prévoit une phase de préparation et de transition qui durera entre 6 et 12 semaines, en fonction du profil du repreneur. Des rencontres seront organisées avec le supermarché pour faire connaissance. Et des formations ainsi que du support sont prévus, notamment au niveau informatique et technique.

Enfin, la direction ne cache pas que "la transition des supermarchés en gestion propre vers les magasins affiliés entraînera une réduction progressive du nombre de positions au sein du siège", avant de livrer quelques détails. Selon la RTBF, quelque "280 emplois sont menacés à Zellik et 72 devraient être créés".